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Küçükçekmece'de toprak kayması: Bir bina boşaltıldı

İstanbul Küçükçekmece'de inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucu bitişiğindeki bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2024 11:50, Son Güncelleme : 13 Ekim 2024 11:40
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Küçükçekmece'de toprak kayması: Bir bina boşaltıldı

Tevfik Bey Mahallesi Bülent Sokak'ta gece saatlerinde inşaat alanında toprak kayması nedeniyle bitişiğindeki bir binanın istinat duvarı çöktü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, zabıta ve Küçükçekmece Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, inşaat alanı çevresinde güvenlik önlemi alırken, bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

Bina sakinlerinin geceyi belediyenin tahsis ettiği misafirhanede geçireceği öğrenildi.

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