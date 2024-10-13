Karaman'da minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 13 yaralı
Karaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2024 09:20, Son Güncelleme : 13 Ekim 2024 08:21
Kaza, sabah saat 07.15 sıralarında Karaman-Mersin Karayolu'nun 15. kilometresinde meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.