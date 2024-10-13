Suriyelilere son çağrı! 200 binden fazla sığınmacı ortada yok

İçişleri Bakanlığının Türkiye'deki Suriyeliler ile ilgili verileri güncellemek için 7-8 aydır sürdürdüğü çalışmalarda sona gelindi.

Bakanlığın adres tahkikatı uygulaması ile Türkiye'de bulunan Suriyelilerin tek tek adresleri güncellendi. Adreslerini güncellemeyenler için önce 90 gün, sonrasında ise 60 günlük süre tanındı. 60 günlük süre bu ay sonunda dolacak.

Şu ana kadar, daha önce kayıtlı olduğu halde, 200 binden fazla Suriyelinin adres güncellemesi yapmadığı belirtildi. Bu kişilerin daha önce kayıtlı oldukları adreslere de gidildi ancak verilen adreslerde bulunmadıkları tespit edildi. Ay sonuna kadar adres güncellemesi yapmayan Suriyelilerin kayıtları silinecek ve devletten hiçbir hizmet alamayacaklar. Bu kişiler bir anlamda 'Kaçak' durumuna düşecek.

Güvenlik kaynakları ise adres güncellemesi yapmayan 200 binden fazla Suriyelinin yasa dışı yollardan ülke dışına çıktıklarının tahmin edildiğini dile getiriyor. Kaynaklar "Bu kişilerle ilgili Milli Eğitim, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Aile ve Sosyal Politikalar bakanlıklarına da yazılar yazıldı. Çünkü eğer bir hizmet almışlarsa, bu bakanlıklarda kayıtlıdır. Örneğin, hastaneye gitmişse ya da çocuğu okula gidiyorsa ya da sosyal yardım almışsa mutlaka bir kayıt olacaktır. Ama görülüyor ki, böyle bir kayıt da yok. Buradan şu sonuca ulaşıyoruz: Bu kişiler ülkelerine dönseler, zaten sınırdan imza ile kayıtlı olarak dönüyor. Bu da olmadığına göre, yasa dışı yollardan Avrupa'ya gittikleri yorumu yapılabilir" dedi.

DÖNÜŞLER HIZLANDI

Adres güncellemesi için tanınan sürenin dolacağı kasım ayı başından itibaren Türkiye'deki Suriyelilerin net sayısının da ortaya çıkacağı ve rakamın 2 milyon 900 binin altında çıkmasının beklendiği ifade edildi. Eski adres kayıtlarına göre Türkiye'de halen 3 milyon 100 bin civarında Suriyeli bulunuyor. Güvenlik kaynakları ayrıca 2024 yılı içinde önceki yıllara oranla Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerinin de arttığını ifade etti. Aylık ortalama 11 bin Suriyelinin, Türkiye'nin Suriye'de oluşturduğu dört ayrı güvenlik bölgesine gittiği belirtildi. 2016 yılından bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı ise 720 bin civarında gerçekleşti.

YÜCEL KAYAOĞLU