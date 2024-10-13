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Meteoroloji'den 27 il için saatli uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Ekim Pazar gününe ilişkin hava durumunu paylaştı. Rapora göre; İstanbul, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, Sakarya, Yalova, Manisa, Adana, Hatay, Mersin, Ankara, Eskişehir, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Artvin, Ardahan, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars ve Malatya'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Ekim 2024 10:36, Son Güncelleme : 13 Ekim 2024 10:37
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Meteoroloji'den 27 il için saatli uyarı

Meteoroloji, 13 Ekim'e ilişkin hava durumu raporunu paylaştı.

Yapılan son tahminlere göre; yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Tekirdağ, Balıkesir ve Manisa çevreleri ile Çanakkale'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ardahan çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın batısı, Ege, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer pus ve sis bekleniyor.

Bölgelerde hava durumu nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu, Tekirdağ ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin batısında pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 12°C, 23°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 17°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 12°C, 22°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 18°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 12°C, 24°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 18°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 12°C, 29°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 30°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 22°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 18°C, 30°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 22°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güneyinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 15°C, 24°C

Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR 15°C, 24°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 16°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 17°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 15°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 20°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kuzey ve batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM 6°C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 5°C, 20°C

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 7°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 32°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 18°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 20°C, 31°C

Az bulutlu

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