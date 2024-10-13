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Araçların 'yerli gözü' büyüyor

Üretimi yaklaşık ikiye katlanan, Türkiye'nin önde gelen araç üreticilerinin ürünlerinde yerini alan yerli kameralarda yeni hedef, ABD ve Avrupa pazarı olarak belirlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2024 11:40, Son Güncelleme : 13 Ekim 2024 11:37
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Araçların 'yerli gözü' büyüyor

İleri teknoloji kamera tasarım ve üretimi yapan Büyütech'in, 1 yıl önce açılışını yaptığı merkez, yerli kamera üretimine önemli katkı sağladı.

Aynı zamanda üretime dayalı AR-GE faaliyetleri de yürütülen Büyütech Kamera Teknolojileri Üretim Merkezi'nde haftalık 6 bine yakın kamera üretiliyor. Merkezle birlikte üretimi yüzde 95 büyüyen Büyütech, Ankara ve Gebze yerleşkelerinde yaklaşık 100 kişiye istihdam sağlıyor.

"Araçların dünyayı insanlar gibi algılamasını sağlayan teknolojiler" üzerinde çalışan Büyütech'in üretim merkezinde tüm süreçler uluslararası otomotiv standartlarına uygun olarak gerçekleştiriliyor ve her bir kamera, üretim tesisinden çıkmadan önce kapsamlı kalibrasyon ve kontrol süreçlerine tabi tutuluyor.

Yıllık 800 bin kamera üretim kapasitesine sahip şirket, 2026 yılına kadar üretim kapasitesini 3 milyonun üzerine çıkarmayı hedefliyor.

- Yerli üreticiler küresel pazarın kapılarını açtı

Büyütech Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi Ömer Orkun Düztaş, merkezin açılışının üzerinden geçen sürede üretimde ciddi sıçrama sağladıklarını söyledi.

Trafikte sıfır kaza, sıfır yaralanma ve sıfır ölüm vizyonu olan "Vision Zero" hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüklerini dile getiren Düztaş, şöyle konuştu:

"Yaptığımız yeni yatırım ve üretim merkeziyle üretimimiz yüzde 95,24 arttı. Teknoloji işbirliklerimiz sayesinde dünya çapındaki otomotiv üreticileriyle çalışarak gelişim sağladık. Togg, Ford Otosan, Tofaş ve Hidromek gibi firmalarla kurduğumuz iş ilişkileri, ürünlerimizin küresel pazarda kabul görmesine katkı sundu. Üretimlerimizdeki artışı devam ettirip, uluslararası seviyede yatırımlarımızı ve ABD, Avrupa başta olmak üzere yeni hedef pazarlarda da olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Büyütech Kurucu Ortağı ve Baş İşletme Yöneticisi Alparslan Işıklı da "Bir üretim tesisini kurmanın sadece makineler ve altyapıyla ilgili olmadığını bu süreçte gördük; ekosistemin bir parçası olmak, teknolojiyi anlamak ve sürekli iyileştirmek de bir o kadar önemli. Üretim merkezini kurduktan sonra geçen kısa sürede hem üretim kapasitemizi artırdık hem de verimliliğimizi sürekli iyileştirdik. Büyütech olarak güçlü bir takım ruhu ve ortak hedeflerle daha büyük projelere odaklanmış durumdayız." dedi.

- Başarılar yeni yatırımları getirdi

2013 yılında Türkiye'nin endüstriyel alanda ilk akıllı kamerasını yapan Büyütech, 2016 yılında savunma sanayisi ve son kullanıcı ürünleri alanında firmalara teknoloji sağlayıcı olarak kamera geliştirme çalışmalarına başladı. 2020'de otomotiv sektörüne odaklanan Büyütech, 2023'te yeni üretim merkezinin devreye alınmasıyla 200 bininci kamerasının üretimini gerçekleştirmişti.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli akıllı kamerasını geliştiren Büyütech, 2021 yılında 2,5 milyon avro yatırım aldı. 2023 yılının ağustos ayındaki yeni yatırım turunu 4 milyon 230 bin dolar yatırım ve 28 milyon 230 bin dolar yatırım sonrası değerleme ile kapatan Büyütech'in, 2025 yılına doğru yeni yatırımlar alması öngörülüyor.

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