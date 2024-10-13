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Mansur Yavaş'tan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'de yaşanan cumhurbaşkanı adaylığı kriziyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Yavaş, adaylık konusunda dikkat çeken mesajlar verdi.

Kaynak : Cumhuriyet
Haber Giriş : 13 Ekim 2024 13:54, Son Güncelleme : 13 Ekim 2024 13:51
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Mansur Yavaş'tan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi'nde son dönemdeki adaylık tartışmalarıyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çekici açıklamalar geldi. Yavaş, partisinde karışıklık izlenimi yaratılmaması gerektiğini vurgularken, isim vermeden CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na uyarılarda bulundu. Ayrıca, Yavaş, adaylık iddialarıyla ilgili yeni bir değerlendirme yaptı.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na uyarı

Cumhuriyet gazetesine konuşan Mansur Yavaş, CHP'nin iktidar olabilmesi için izlemesi gereken yol haritasını tarif etti. Son dönemde yaşanan adaylık tartışmalarına dikkat çeken Yavaş, "Hata yapılmaması lazım. Partide karışıklık, rekabet görüntüsünün verilmemesi gerek. CHP vatandaşa neler vaat ediyor onlara odaklanılması lazım. İç tartışmalar yerine toplumun sorunlarıyla ilgilenmesi ve dikkat çekilmesi lazım. Bunların da gündem olmasının sağlanması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Ortada bir seçim yok neyine tartışıyoruz"

Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili iddialar hakkında yeniden açıklama yapan Mansur Yavaş, "Önceliğimiz belediye. Ortada bir seçim yok. Neyine tartışıyoruz?" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin önceki dönemlerden kalan sorunlarına odaklandığını dile getiren Yavaş, "Öncelikle mevcut işlerimizi tamamlıyoruz. Çünkü Ankara'nın sorunu çok fazla. Ankara'nın birçok cadde ve sokağında hiç ızgara ve mazgal yok. Altyapı berbat. Yağmur suyu ve atık sular ayrılmamış. Belediye sel, taşkın sahası bildirmiş, bunların hiçbiri yapılmamış. Dolayısıyla boğuşup duruyoruz. Yetersiz bir altyapı var" dedi.

Yavaş'tan parlamenter sistem çağrısı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik eleştirilerde bulunan CHP'li Yavaş, "Dünyada hiç kimse her şeyi bilemez. Bu kadar yetki dünyada hiç kimseye verilemez. Rejimin değişmesi lazım. En büyük amacımız inşallah iktidarı değiştirip tekrar demokratik usullerin, liyakatin hakim olacağı güçlendirilmiş bir parlamenter sistem getirmek" diye konuştu.

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