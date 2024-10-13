İhbara giden polis bıçakla yaralandı

Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak'taki ikametinde sinir krizi geçiren hastayla ilgilenen ambulans görevlileri polis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine giden polis ekibi, sinir krizi geçiren kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda, polislerden Mustafa Topuz sırtından yaralandı.

Ekipteki diğer polisler tarafından silahla vurulan saldırgan ise yaralanarak etkisiz hale getirildi.

Saldırıya uğrayan ekibin anonsu üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Yaralı polis ve saldırgan olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi altına alınan polis memuru Topuz'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Konya Şehir Hastanesine kaldırılan şüphelinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konya Valisi İbrahim Akın, olayın ardından yaralı polisi hastanede ziyaret ederek, durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Valilikten yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Selçuklu ilçesinde sinir krizi geçiren hasta ile ilgili ambulans görevlilerinin yardım talebi üzerine polis ekibimiz olay mahalline sevk edilmiş, şahsın kontrol altına alınması esnasında yaşanan arbede ve mukavemette ekipte görevli polis memurumuz Mustafa Topuz sırtından bıçaklanarak ağır yaralanmıştır. Şüpheli şahıs suç aleti ile yaralı vaziyette yakalanmıştır. Konu ile ilgili araştırma titizlikle yürütülmektedir. Yaşanan elim olayda yaralanan polis memurumuza acil şifalar dileriz."

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşanan olaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yerlikaya,

"Bu sabah saat 10.30 sıralarında Konya Selçuklu ilçemizde sinir krizi geçiren bir hasta ile ilgili olarak 112 Sağlık ekiplerinin yardım talebi üzerine olay yerine ivedilikle polis ekiplerimiz sevk edilmiştir. 29 yaşındaki E. K. adlı şahıs kontrol altına alınmaya çalışılırken çıkan arbedede görevli Kahraman Polisimiz Mustafa Topuz aldığı 7 bıçak darbesiyle ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır.

Söz konusu şahıs yaralı olarak suç aletiyle birlikte yakalanmış ve hastanede gözaltında tutulmaktadır. Yaşanan olaydan büyük bir üzüntü duydum. Emniyet güçlerimiz gece gündüz demeden alınan her ihbara canları pahasına koşmaktadır. Kahraman güvenlik güçlerimizin her birine Aziz Milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Polis kardeşime acil şifalar diliyorum"

ifadelerini kullandı.