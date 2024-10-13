Erdoğan'dan Betül Önderoğlu için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu için başsağlığı mesajı paylaştı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Ekim 2024 14:55, Son Güncelleme : 13 Ekim 2024 14:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
"AK Parti'mizin Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi, kıymetli kızımız Betül Önderoğlu'nun bir trafik kazasında vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim.
Betül kızımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, AK Parti teşkilatımıza, arkadaşlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."