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Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü Birinci Meclis'te kutlandı

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis Binası'nda tören düzenlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2024 15:10, Son Güncelleme : 13 Ekim 2024 14:54
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Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü Birinci Meclis'te kutlandı

Törene katılanları, Ulus'taki Birinci Meclis'e gelişlerinde seğmenler karşıladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin, Türk milletinin istiklal mücadelesinde tarihi bir rol üstelenen ve Cumhuriyet'e uzanan yola ev sahipliği yapan Ankara'nın, başkent oluşunun 101. yıl dönümünü tebrik etti.

Ankara'nın kaderinin, Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişiyle değiştiğini belirten Şahin, "Anadolu'da Milli Mücadele'nin başladığı günlerde çorak, bakımsız, dar sokaklı, küçük bir şehir olan Ankara, gelişme ve ilerleme mücadelesiyle hızla kalkınmıştır. Ankara, Cumhuriyet'in beşiği olarak Türkiye'nin muasır medeniyetine önderlik etmiştir." ifadelerini kullandı.

Bugün Ankara'nın, 1,5 milyon öğrencisiyle eğitim alanında da başkent konumunda olduğunu belirten Vali Şahin, "25 ilçeden oluşan Ankara, teknoparkların, üniversitelerin, sanayi bölgelerinin, üst düzey bürokrasinin, siyasetin ve uluslararası kurumların yoğunlaştığı bir şehirdir." dedi.

Vali Şahin, tüm bu özelliklerin başkent Ankara'yı ekonomik, sosyal ve beşeri sermaye bakımından güçlü, kültürel değerlerin korunduğu bir şehir yaptığını belirterek, "Ankara, bundan sonra da ülkenin gelişmesinde ve demokrasinin güçlenmesinde öncü rolünü sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Şahin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, canını feda eden şehitler ve ebediyete irtihal eden gazileri saygıyla anarak, rahmet diledi.

"Onların mirasına sahip çıkmanın, kutsal emaneti korumanın sorumluluğunu duyuyoruz*

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Ankara'nın 23 Nisan 1920'de millet iradesinin simgesi, bağımsızlık ve özgürlüğün nişanesi olduğunu söyledi.

Yavaş, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve cesur arkadaşları, bağımsızlık özlemlerini haykırdılar. Bugün bizler de onların mirasına sahip çıkmanın, kutsal emaneti korumanın sorumluluğunu duyuyoruz. Ankara, yalnızca bir başkent değil, Anadolu'nun kalbinde filizlenen umutların, dayanışmanın güçlendiği ve aziz milletimizin kucaklaştığı yerdir. Geçmişin izlerini taşıyan her sokak, her meydan bize büyük bir sorumluluk yüklüyor." dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak Ankara'yı koruma azmiyle, insan odaklı projeleri hayata geçirdiklerini belirten Yavaş, şunları söyledi:

"Cumhuriyet'in kurulduğu bu bölgede 5,5 yılda 1,5 milyar liraya yakın para harcadık. O günkü dokunun ortaya çıkarılması, Cumhuriyet'in kurulduğu alanlarda, özellikle Ankara dışından gelen turistlerin buraları görmesi, yaşaması adına tarihi kent merkezini ayağa kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. Hacı Bayram, Hıdırlık, Ankara Kalesi, Anafartalar, Posta Caddesi'nden başlamak üzere, özellikle Ulus'ta Ziraat Bankası, İş Bankası, Sümer Bank gibi Cumhuriyet'in kurulduğu yılların özneleri olan binalardan başlamak üzere Ankara Valiliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadar bir rota birleştirme niyetindeyiz."

Vali Şahin'e hitap eden Yavaş, Ankara'da Kent Tarihi Müzesi olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kent Tarihi Müzesi için en uygun yer Ulus Birinci Sanat Okulu'dur. Büyüklüğü açısından da öyle. Uygun bir yer bulunabilirse bir sanat okulu yapalım ama orayı hep birlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve sizlerle Kent Tarihi Müzesi yapabiliriz diye öneride bulunuyorum. Cumhuriyeti kuranların, bize emanet edenlerin eserlerini orada güzelce sergileriz diye düşünüyorum."

Mansur Yavaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Ankara'nın başkent olmasında emeği geçen tüm devlet adamları ve aziz şehitleri rahmetle anarak, "Yaşasın Ankara, yaşasın Cumhuriyet." dedi.

Konuşmaların ardından protokol, Birinci Meclis önünden Ankara Kalesi'ne kadar kortej halinde gösteri yapan seğmenleri selamladı.

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