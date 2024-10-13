Ankara'da balkondan düşen ABD vatandaşı hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Hanvey, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Hanvey, gece saatlerinde Mustafa Kemal Mahallesi 2155. Sokak'taki bir apartmanda bulunan ikametinin balkonunda dengesini kaybederek boşluğa düştü.

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