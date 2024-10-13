Trafik kazasında ölen hekimlerin cenazeleri toprağa verildi

Konya'da polisi bıçaklayan saldırgan suç makinesi çıktı
Konya'da polisi bıçaklayan saldırgan suç makinesi çıktı
Helal Akreditasyon Kurumundan Köfteci Yusuf'la ilgili açıklama
Helal Akreditasyon Kurumundan Köfteci Yusuf'la ilgili açıklama
Kaş'ta köpeğe uygunsuz hareketlerde bulunan kişi tutuklandı
Kaş'ta köpeğe uygunsuz hareketlerde bulunan kişi tutuklandı
Altın yatırımına Ortadoğu etkisi
Altın yatırımına Ortadoğu etkisi
Mansur Yavaş'tan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması
Mansur Yavaş'tan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması
Büyük şirketlere yönelik denetim seferberliği başlıyor
Büyük şirketlere yönelik denetim seferberliği başlıyor
OSD: Otomotiv üretimi yılın ilk 9 ayında geriledi
OSD: Otomotiv üretimi yılın ilk 9 ayında geriledi
TBMM'nin gündeminde bu hafta 9. Yargı Paketi var
TBMM'nin gündeminde bu hafta 9. Yargı Paketi var
Oyuncaklara ÖTV mi geliyor? GİB'den açıklama geldi
Oyuncaklara ÖTV mi geliyor? GİB'den açıklama geldi
Suriyelilere son çağrı! 200 binden fazla sığınmacı ortada yok
Suriyelilere son çağrı! 200 binden fazla sığınmacı ortada yok
Karaman'da minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 13 yaralı
Karaman'da minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 13 yaralı
Konut sektörü ayağa kalkıyor!
Konut sektörü ayağa kalkıyor!
Altında kaçak var! Kuyumcular suçu kanunlara attı
Altında kaçak var! Kuyumcular suçu kanunlara attı
Borsada bu hafta getiri şampiyonu belli oldu
Borsada bu hafta getiri şampiyonu belli oldu
Bursa'da bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulundu
Bursa'da bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulundu
Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Bakan Tekin: Müfredatımızı yüzde 35 oranında sadeleştirdik
Bakan Tekin: Müfredatımızı yüzde 35 oranında sadeleştirdik
AFAD'dan 12 ile sağanak uyarısı
AFAD'dan 12 ile sağanak uyarısı
Ehliyetsiz sürücünün çarptığı Zeynep, yaşam savaşı veriyor
Ehliyetsiz sürücünün çarptığı Zeynep, yaşam savaşı veriyor
Cevdet Yılmaz: Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek
Cevdet Yılmaz: Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek
Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK toplantısında
Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK toplantısında
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Cevdet Yılmaz'dan milli gelir açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan milli gelir açıklaması
Gaziantep'te aile katliamı: Eşi ve 4 çocuğunu öldürüp intihar etti
Gaziantep'te aile katliamı: Eşi ve 4 çocuğunu öldürüp intihar etti
Sınavsız ikinci üniversite kayıtları devam ediyor
Sınavsız ikinci üniversite kayıtları devam ediyor
Doğrulanmış ilan uygulaması otomotivde de başlıyor
Doğrulanmış ilan uygulaması otomotivde de başlıyor
Gönüllü Gençlik Liderliği başvuruları başladı
Gönüllü Gençlik Liderliği başvuruları başladı
Erdoğan'dan Kabine'de değişiklik sinyali
Erdoğan'dan Kabine'de değişiklik sinyali
Savcıya makamında ölümle tehdit: Biri avukat 4 zanlı yakalandı
Savcıya makamında ölümle tehdit: Biri avukat 4 zanlı yakalandı
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan e-Nabız açıklaması
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan e-Nabız açıklaması
Ana sayfaHaberler

Trafik kazasında ölen hekimlerin cenazeleri toprağa verildi

Tekirdağ'da cipin istinat duvarına çarptığı kazada hayatını kaybeden Prof. Dr. Nilda Turgut (55) ile Uzman Doktor Emel Ersöz (54) için görev yaptıkları kurumların önünde tören düzenlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2024 15:33, Son Güncelleme : 13 Ekim 2024 15:35
Yazdır
Trafik kazasında ölen hekimlerin cenazeleri toprağa verildi

EDİRNE (AA) - Tekirdağ'da geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatını kaybeden hekimler Nilda Turgut ve Emel Ersöz'ün cenazeleri Edirne ve Tekirdağ'da toprağa verildi.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilda Turgut'un, Tekirdağ Şehir Hastanesi'nden alınan cenazesi, tören için görev yaptığı üniversite hastanesine getirildi.

Törende, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Turgut'un ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. İlker Yıldırım da kıymetli bir mesai arkadaşını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Aile yakınları ve çalışma arkadaşları da Turgut ile ilgili duygularını dile getirdi.

Turgut'un cenazesi, Orta Cami'de İl Müftüsü Mustafa Soykök tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Vali Recep Soytürk, CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun, hekimler ve vatandaşlar katıldı.

Tekirdağ Şehir Hastanesi nöroloji kliniğinde uzman doktor olarak görev yapan Emel Ersöz için de çalıştığı hastane bahçesinde tören düzenlendi.

Törende konuşan başhekim Çağatay Onar, derin bir üzüntü içerisinde olduklarını belirtti.

Onar, herkese örnek bir kişi olan Ersöz'ün hastaneye katkılarını unutmayacaklarını ve anısını yaşatmak adına kurulacak inme merkezine onun ismini vereceklerini ifade etti.

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan ve aile yakınlarının da konuşma yaptığı törenin ardından Ersöz'ün cenazesi defnedileceği Edirne'ye uğurlandı.

Ersöz'ün cenazesi, Eski Cami'de kılınan namazın ardından Edirne Yenişehir Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Edirne Tabip Odası Başkanı Celal Karlıkaya, Ersöz'ün yakınları, hekimler ve vatandaşlar katıldı.

Tekirdağ'da cuma günü katıldıkları 4. Uluslararası Balkan Nöroloji ve Nörobilim Kongresi'nden dönen hekimlerin içinde olduğu cip, Kumbağ Mahallesi'nde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpmış, Turgut ve Ersöz olay yerinde hayatını kaybetmiş, hekimler sürücü L.K. ve A.A.G. yaralanmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber