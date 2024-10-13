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Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı? Resmi açıklama geldi

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından numune alma ve analiz işlemlerinin gerçekleştirildiği tarihte Köfteci Yusuf'un, HAK akreditasyonu ile düzenlenmiş herhangi bir belgesi bulunmadığını bildirdi. HAK,yaptığı açıklamada; "Ağustosta yerli bir belgelendirme kuruluşunca düzenlenen helal belgesi sadece, sınırlı surette işletmenin ana üretim üssünde imal ettiği 'kıyma, hazırlanmış et ve et karışımları, ilikli kemik suyu ve çorbayı' kapsamaktadır. İşletmenin yemek hizmeti sunduğu ve Bakanlığın listesine konu restoranları HAK akreditasyonu ile düzenlenen helal belgesinin dışındadır" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2024 15:43, Son Güncelleme : 13 Ekim 2024 22:45
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Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı? Resmi açıklama geldi

ANKARA (AA) - Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından numune alma ve analiz işlemlerinin gerçekleştirildiği tarihte Köfteci Yusuf'un, HAK akreditasyonu ile düzenlenmiş herhangi bir belgesi bulunmadığını bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, HAK'ın doğrudan ürün veya hizmetlere helal belgesi düzenlemediğine işaret edildi.

HAK'ın, kanunlarla kendisine verilen yetkiye istinaden belgelendirmeyi yapan yerli ve yabancı helal belgelendirme kuruluşlarını, ilgili mevzuat ve uluslararası standartlarda ortaya konulan objektif kriterler ışığında denetleyip başarılı olmaları halinde akredite ettiği ve yetkilendirdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yakın dönemde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde yer alan bir gıda işletmesinin Ankara'da yerleşik 2 farklı hizmet sunum noktasında bu yıl mart ayında alınan numunelerde 'domuz geni tespiti' yapıldığı görülmüştür. Bakanlık tarafından numune alma ve analiz işlemleri gerçekleştirildiği tarihte işletmenin HAK akreditasyonu ile düzenlenmiş herhangi bir belgesi bulunmamaktadır. İlgili işletmenin, sadece ana üretim merkezinde imal edilen muhtelif ürünler için, mevzuat ve uluslararası standartlara istinaden yerli bir belgelendirme kuruluşunca helal belgesi düzenlenme tarihi 15 Ağustos 2024'tür. Ayrıca ağustosta ilgili kuruluşun düzenlediği helal belgesi sadece, sınırlı surette işletmenin ana üretim üssünde imal ettiği 'kıyma, hazırlanmış et ve et karışımları, ilikli kemik suyu ve çorbayı' kapsamaktadır."

- Savunma talep edildi

Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesine konu olan gen mevcudiyetinin ise bu ürünleri merkezden getirip tüketime hazır hale getiren hususi 2 restoranın hizmet sunumunda ortaya çıktığının altı çizilen açıklamada, "Dolayısıyla işletmenin yemek hizmeti sunduğu ve Bakanlığın listesine konu restoranları HAK akreditasyonu ile düzenlenen helal belgesinin dışındadır. Yaşanan tüm bu gelişmelere istinaden HAK, süreç içerisinde hiçbir ihmal ve benzeri olmadığını tam olarak doğrulamak adına belgeyi düzenleyen kuruluştan resmi bir savunma talep etmiş ve ayrıca yine aynı kuruluşa yönelik bir yerinde denetim süreci başlatmıştır." ifadeleri kullanıldı.

HAK'ın, yerli ve yabancı uygunluk değerlendirme kuruluşlarından kendisine gelen akreditasyon başvurularını bu alandaki uluslararası standartlarda yer verilen kural ve ilkeler uyarınca titizlikle değerlendirmeye devam edeceği vurgulanan açıklamada, Kurumun ayrıca akredite ettiği belgelendirme kuruluşlarını da hem mutat gözetim planlarına bağlı olarak hem de piyasadan alınan geri bildirimler ve kuruluşların performanslarına göre ortaya çıkacak risk durumuna bağlı olarak düzenli aralıklarla izlemeyi ve kontrol etmeyi sürdüreceği belirtildi.

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