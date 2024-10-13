Günlük su tüketiminin ihmali, hayati sonuçları beraberinde getiriyor

Çakarlı otomobillerle gasp yapan 7 sahte polis Manisa'da yakalandı
Çakarlı otomobillerle gasp yapan 7 sahte polis Manisa'da yakalandı
Yapay zeka öldürüyor
Yapay zeka öldürüyor
Ömer Çelik: Belediye başkanları disipline sevk edildi
Ömer Çelik: Belediye başkanları disipline sevk edildi
Anayasada 3. Madde tartışması! Kurtulmuş 'algı operasyonu' dedi
Anayasada 3. Madde tartışması! Kurtulmuş 'algı operasyonu' dedi
Beyoğlu'nda polise bıçakla saldıran zanlı tutuklandı
Beyoğlu'nda polise bıçakla saldıran zanlı tutuklandı
Bebek hastaları üzerinden dolandırıcılık: 47 şüpheliye fezleke
Bebek hastaları üzerinden dolandırıcılık: 47 şüpheliye fezleke
Konya'da polisi bıçaklayan saldırgan suç makinesi çıktı
Konya'da polisi bıçaklayan saldırgan suç makinesi çıktı
Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı? Resmi açıklama geldi
Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı? Resmi açıklama geldi
Kaş'ta köpeğe uygunsuz hareketlerde bulunan kişi tutuklandı
Kaş'ta köpeğe uygunsuz hareketlerde bulunan kişi tutuklandı
Altın yatırımına Ortadoğu etkisi
Altın yatırımına Ortadoğu etkisi
Mansur Yavaş'tan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması
Mansur Yavaş'tan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması
Büyük şirketlere yönelik denetim seferberliği başlıyor
Büyük şirketlere yönelik denetim seferberliği başlıyor
OSD: Otomotiv üretimi yılın ilk 9 ayında geriledi
OSD: Otomotiv üretimi yılın ilk 9 ayında geriledi
TBMM'nin gündeminde bu hafta 9. Yargı Paketi var
TBMM'nin gündeminde bu hafta 9. Yargı Paketi var
Oyuncaklara ÖTV mi geliyor? GİB'den açıklama geldi
Oyuncaklara ÖTV mi geliyor? GİB'den açıklama geldi
Suriyelilere son çağrı! 200 binden fazla sığınmacı ortada yok
Suriyelilere son çağrı! 200 binden fazla sığınmacı ortada yok
Karaman'da minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 13 yaralı
Karaman'da minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 13 yaralı
Konut sektörü ayağa kalkıyor!
Konut sektörü ayağa kalkıyor!
Altında kaçak var! Kuyumcular suçu kanunlara attı
Altında kaçak var! Kuyumcular suçu kanunlara attı
Borsada bu hafta getiri şampiyonu belli oldu
Borsada bu hafta getiri şampiyonu belli oldu
Bursa'da bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulundu
Bursa'da bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulundu
Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Bakan Tekin: Müfredatımızı yüzde 35 oranında sadeleştirdik
Bakan Tekin: Müfredatımızı yüzde 35 oranında sadeleştirdik
AFAD'dan 12 ile sağanak uyarısı
AFAD'dan 12 ile sağanak uyarısı
Ehliyetsiz sürücünün çarptığı Zeynep, yaşam savaşı veriyor
Ehliyetsiz sürücünün çarptığı Zeynep, yaşam savaşı veriyor
Cevdet Yılmaz: Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek
Cevdet Yılmaz: Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek
Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK toplantısında
Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK toplantısında
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Cevdet Yılmaz'dan milli gelir açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan milli gelir açıklaması
Gaziantep'te aile katliamı: Eşi ve 4 çocuğunu öldürüp intihar etti
Gaziantep'te aile katliamı: Eşi ve 4 çocuğunu öldürüp intihar etti
Ana sayfaHaberler Sağlık

Günlük su tüketiminin ihmali, hayati sonuçları beraberinde getiriyor

Medipol Sağlık Grubu'ndan İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Rıdvan Sivritepe, su tüketimi konusunda önemli uyarılarda bulundu. Sivritepe, "Kronik hastalıklar açısından su tüketimi; böbrek sağlığı, kan basıncı düzenlemesi ve şeker metabolizması gibi birçok kritik işlevi etkiler. Özellikle diyabet, hipertansiyon, kalp yetmezliği ve böbrek hastalıkları olan bireylerde su dengesinin sağlanması, hastalıkların yönetimi açısından hayati öneme sahiptir" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2024 23:44, Son Güncelleme : 13 Ekim 2024 23:44
Yazdır
Günlük su tüketiminin ihmali, hayati sonuçları beraberinde getiriyor

İSTANBUL (AA) - Medipol Sağlık Grubu'ndan İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Rıdvan Sivritepe, kronik hastalıklar açısından su tüketiminin, böbrek sağlığı, kan basıncı düzenlemesi ve şeker metabolizması gibi birçok kritik işlevi etkilediğini bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Medipol Sağlık Grubu'ndan İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Rıdvan Sivritepe, su tüketimi konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Sivritepe, özellikle diyabet, hipertansiyon, kalp yetmezliği ve böbrek hastalıkları olan bireylerde su dengesinin sağlanmasının, hastalıkların yönetimi açısından hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.

Su tüketiminin genel sağlık üzerindeki etkilerine dikkati çeken Sivritepe, "Su, vücudun temel yapı taşlarından biridir ve hücrelerin işlevi için gereklidir. Yeterli su alımı metabolizmayı düzenler, vücut ısısını dengeler, besin maddelerinin taşınmasına yardımcı olur ve atık maddelerin vücuttan atılmasını sağlar." ifadelerini kullandı.

Kronik hastalıklara sahip bireylerde dehidratasyon riskini vurgulayan Sivritepe, "Diyabet hastalarında yüksek kan şekeri, idrarda artmış su kaybına yol açarken, böbrek hastalarında sıvı dengesizliği sorun olabilir. Dehidratasyon, bu hastalarda böbrek yetmezliği, elektrolit dengesizliği, düşük kan basıncı ve genel yorgunluk gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Erken dönemde dehidratasyonun fark edilmesi, bu komplikasyonları önlemede kritik önem taşır." açıklamasını yaptı.

Genel olarak, sağlıklı bireylerde günlük su ihtiyacının 2-3 litre civarında olduğu bilgisini veren Sivritepe, "Örneğin, 70 kilo olan bir kişinin yaklaşık 2,5 litre su tüketmesi gerekmektedir. Ancak kronik hastalığı olan bireylerde bu ihtiyaç hastalığın türüne ve tedavi sürecine göre değişiklik gösterebilir. Böbrek hastalarında sıvı alımı kısıtlanırken, diyabet hastalarında artırılabilir. Günlük su ihtiyacını belirlemek için bireyin kilosu, aktivite düzeyi ve mevcut sağlık durumu göz önünde bulundurulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kronik hastalıkların, uzun süreli ve genellikle ilerleyici seyir gösteren sağlık sorunları olduğunu belirten Sivritepe, şöyle devam etti:

"Bu hastalıklar bireylerin genel sağlık durumunu, yaşam kalitesini ve günlük yaşam aktivitelerini önemli ölçüde etkiler. Kronik hastalıkların yönetiminde su tüketimi büyük bir rol oynar. Kalp hastalıkları, özellikle hipertansiyon ve kalp yetmezliği durumlarında, sıvı dengesi dikkatli bir yönetim gerektirir. Yetersiz sıvı alımı, kan hacminin azalmasına ve dolayısıyla kalbin yükünün artmasına neden olabilir. Dehidratasyon durumları, kalp ritim bozukluklarına yol açabilir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber