Ümit Milli Futbol Takımı'nda iki oyuncu aday kadrodan çıkarıldı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ümit Milli Takımı'nın 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde Norveç ile oynayacağı maçın aday kadrosundan Livan Burcu ve Emircan Gürlük'ün çıkardığını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2024 15:56, Son Güncelleme : 13 Ekim 2024 15:56
İSTANBUL (AA) - Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Norveç ile oynayacağı maç öncesi iki oyuncu aday kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Livan Burcu ve Emircan Gürlük'ün 15 Ekim Salı günü Norveç ile deplasmanda oynanacak eleme grubu son maçının aday kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.