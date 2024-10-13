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Silahlı kavgada köy muhtarı öldü, kardeşi ağır yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan silahlı kavgada köy muhtarı hayatını kaybetti, kardeşi ağır yaralandı. Jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2024 16:11, Son Güncelleme : 13 Ekim 2024 17:18
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ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan silahlı kavgada köy muhtarı hayatını kaybetti, kardeşi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bolatcık köyünde muhtar Gazi Güler ve kardeşi Orhan Güler ile Secaattin D. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Secaattin D, tabancayla muhtar ve kardeşine ateş etti.

Köy muhtarı Gazi Güler olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Orhan Güler yakınlarının yardımıyla Alaca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Güler, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Naim Çetinkaya ve Alaca Kaymakam Vekili Sungurlu Kaymakamı Mutlu Koksal ile bölgede incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı.

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