Silahlı kavgada köy muhtarı öldü, kardeşi ağır yaralandı

Çorum Valisi Ali Çalgan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Naim Çetinkaya ve Alaca Kaymakam Vekili Sungurlu Kaymakamı Mutlu Koksal ile bölgede incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Secaattin D, tabancayla muhtar ve kardeşine ateş etti.

Alınan bilgiye göre, Bolatcık köyünde muhtar Gazi Güler ve kardeşi Orhan Güler ile Secaattin D. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

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