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FETÖ elebaşısı Pensilvanya'daki yeni evinden çıkarken görüntülendi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, AA ekibinin yeni evinin çevresinde çekime başlamasından bir süre sonra araçla çiftlikten uzaklaştırıldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2024 17:00, Son Güncelleme : 13 Ekim 2024 17:00
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FETÖ elebaşısı Pensilvanya'daki yeni evinden çıkarken görüntülendi

NEW YORK (AA) - İSLAM DOĞRU - Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen?i, 1999?dan beri ikamet ettiği Pensilvanya?daki çiftliğinden alınarak nisan ayında götürüldüğü yeni evinden çıkarken görüntüledi.

AA ekipleri, Gülen?in, FETÖ'nün merkezi olarak bilinen Saylosburg kasabasındaki Chestnut Retreat Center?a yaklaşık 12 dakika uzaklıktaki ?260 Kennel Road, Saylorsburg, PA 18353? adresinde bulunan büyük bir evde kaldığını tespit etti.

İnternetteki kamuya açık emlak sitelerine göre, yaklaşık 12 dönüm arazi üzerine 2008?de inşa edilmiş evin 400 metrekareye yakın iç alanında 3 odası ve 4 tuvaleti bulunuyor.

Gözlerden uzak orman içinde yer alan ve 887 bin dolar ile 1 milyon dolar civarında değer biçilen ev, civarına ve girişine yerleştirilen güvenlik kameraları ile sıkı şekilde korunuyor.

Evin 2023 yılında, Gülen?in kişisel bakımından sorumlu olduğu belirtilen örgütün elebaşlarından Cevdet Türkyolu?nun ve çocuklarının sahip olduğu Meserret LLC şirketi tarafından satın alındığı öne sürülüyor.

- Terör örgütü elebaşı AA kamerasına yakalandı

AA?nın dron ile havadan görüntülediği evin bahçesinde 4 lüks aracın yanı sıra kar motoru, karavan gibi vasıtalar bulunuyor.

AA ekibi çekimlerine devam ederken demir parmaklıklı kapıdan iki lüks araç çıktı. Arkadaki siyah Mercedes'in ön yolcu koltuğunda oturan Gülen, kısa süreyle de olsa kameralara yakalandı.

İki lüks araç bilinmeyen bir yere doğru hızlıca ilerleyerek Gülen'i bölgeden uzaklaştırdı.

- Polis çağırdılar

AA ekibinin bölgedeki çekimleri sırasında Gülen?in kaldığı evde bulunan kişiler polis çağırdı.

Polis, AA ekibi ile yaptığı görüşmeden sonra Gülen?in özel mülküne girilmemesini ve trafiğin akış halinde olduğu park yeri olmayan geçidin önünden geçen yol kenarında dikkatli olunmasını isteyerek ayrıldı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen?in 1999?dan beri kaldığı Pensilvanya?nın Saylorsburg kasabasındaki "Chestnut Retreat Center" denilen malikanesinden kendi rızası olmadan nisan ayında çıkarılarak başka bir adrese götürüldüğü iddiası, örgüt içindeki bazı isimler tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı.

Gülen?in kişisel bakımından sorumlu Türkyolu ve 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörlerinden Mustafa Özcan'ın, Gülen?in muhtemel ölümü halinde örgütün finansal kaynaklarını kontrol etmek amacıyla onu örgüt merkezinden çıkararak bilinmeyen bir yere kapattıkları öne sürülmüştü.

Elebaşı Gülen'in küçük kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Ebuseleme, Gülen?in Saylorsburg?daki çiftlikten kendi rızası olmadan çıkarılarak takipçilerinin ulaşamayacağı bir yerde alıkonulduğunu X hesabından açıklayarak tabanda çatlaklara ve tartışmalara neden olmuştu.

Ebuseleme, Türkyolu'nun kamptaki güçlü pozisyonunu kişisel servetini daha da artırmak için kullandığını, bunun da örgütün birçok kesimi tarafından bilinen bir gerçek olduğunu paylaşmıştı.


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