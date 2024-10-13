Türkiye'den 47 ülkeye ihraç ediliyor!

Türkiye'nin yıllık 1,9 milyon ton mandalina üretimiyle dünyada ilk üç ülke arasında yer aldığını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, ''Türkiye'nin mandalinası, hem iç piyasaya hem de ihracata yetecek seviyede. Tüm vatandaşlarımızı sonbahar ve kış mevsimlerinde sağlıklı ve dinç kalmaları için günlük 2-3 adet mandalina tüketmeye davet ediyoruz" dedi.

''EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN ÜRÜN OLDU''

Dünya genelinde Türkiye'nin mandalina üretiminden yüzde 5 pay aldığını ifade eden Hayrettin Uçak, "2023 yılında Türkiye'nin yaş meyve sebze ürünleri ihracatında mandalina 576 milyon dolarlık tutarla en çok ihraç edilen ürün oldu. 2023 yılındaki 1 milyar 112 milyon dolarlık narenciye ihracatından mandalina ihracatı yüzde 52 pay aldı'' dedi.

Satsuma mandalina ihracatında Rusya Federasyonu 90 milyon dolarla lider ülke olurken, Rusya'yı 24 milyon dolarla Ukrayna ve 3,5 milyon dolarla Sırbistan izledi. Türkiye, 2023 yılında 47 ülkeye satsuma mandalina ihraç etti.

İçeriğinde A, B, C vitaminleri ve fosfor bulunan mandalinanın kabuğundan da şifa fışkırıyor. Mandalina kabuğu, kendisinden daha fazla antioksidan içerdiği için kanser tümörlerinin oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Ayrıca C vitamini açısından zengindir ve ciltteki sivilce sorunlarını azaltır.

Zengin diyet lifi içeriğiyle gastrointestinal sağlığı destekler ve mide rahatsızlıklarını önler. Ek olarak, vücutta gereksiz toksinleri gidermeye yardımcı olur.