Katil Semih Çelik, bilgisayarındaki tüm verileri silmiş

Bebek hastaları üzerinden dolandırıcılık: 47 şüpheliye fezleke
Bebek hastaları üzerinden dolandırıcılık: 47 şüpheliye fezleke
Konya'da polisi bıçaklayan saldırgan suç makinesi çıktı
Konya'da polisi bıçaklayan saldırgan suç makinesi çıktı
Helal Akreditasyon Kurumundan Köfteci Yusuf'la ilgili açıklama
Helal Akreditasyon Kurumundan Köfteci Yusuf'la ilgili açıklama
Kaş'ta köpeğe uygunsuz hareketlerde bulunan kişi tutuklandı
Kaş'ta köpeğe uygunsuz hareketlerde bulunan kişi tutuklandı
Altın yatırımına Ortadoğu etkisi
Altın yatırımına Ortadoğu etkisi
Mansur Yavaş'tan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması
Mansur Yavaş'tan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması
Büyük şirketlere yönelik denetim seferberliği başlıyor
Büyük şirketlere yönelik denetim seferberliği başlıyor
OSD: Otomotiv üretimi yılın ilk 9 ayında geriledi
OSD: Otomotiv üretimi yılın ilk 9 ayında geriledi
TBMM'nin gündeminde bu hafta 9. Yargı Paketi var
TBMM'nin gündeminde bu hafta 9. Yargı Paketi var
Oyuncaklara ÖTV mi geliyor? GİB'den açıklama geldi
Oyuncaklara ÖTV mi geliyor? GİB'den açıklama geldi
Suriyelilere son çağrı! 200 binden fazla sığınmacı ortada yok
Suriyelilere son çağrı! 200 binden fazla sığınmacı ortada yok
Karaman'da minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 13 yaralı
Karaman'da minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 13 yaralı
Konut sektörü ayağa kalkıyor!
Konut sektörü ayağa kalkıyor!
Altında kaçak var! Kuyumcular suçu kanunlara attı
Altında kaçak var! Kuyumcular suçu kanunlara attı
Borsada bu hafta getiri şampiyonu belli oldu
Borsada bu hafta getiri şampiyonu belli oldu
Bursa'da bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulundu
Bursa'da bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulundu
Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Bakan Tekin: Müfredatımızı yüzde 35 oranında sadeleştirdik
Bakan Tekin: Müfredatımızı yüzde 35 oranında sadeleştirdik
AFAD'dan 12 ile sağanak uyarısı
AFAD'dan 12 ile sağanak uyarısı
Ehliyetsiz sürücünün çarptığı Zeynep, yaşam savaşı veriyor
Ehliyetsiz sürücünün çarptığı Zeynep, yaşam savaşı veriyor
Cevdet Yılmaz: Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek
Cevdet Yılmaz: Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek
Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK toplantısında
Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK toplantısında
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Cevdet Yılmaz'dan milli gelir açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan milli gelir açıklaması
Gaziantep'te aile katliamı: Eşi ve 4 çocuğunu öldürüp intihar etti
Gaziantep'te aile katliamı: Eşi ve 4 çocuğunu öldürüp intihar etti
Sınavsız ikinci üniversite kayıtları devam ediyor
Sınavsız ikinci üniversite kayıtları devam ediyor
Doğrulanmış ilan uygulaması otomotivde de başlıyor
Doğrulanmış ilan uygulaması otomotivde de başlıyor
Gönüllü Gençlik Liderliği başvuruları başladı
Gönüllü Gençlik Liderliği başvuruları başladı
Erdoğan'dan Kabine'de değişiklik sinyali
Erdoğan'dan Kabine'de değişiklik sinyali
Savcıya makamında ölümle tehdit: Biri avukat 4 zanlı yakalandı
Savcıya makamında ölümle tehdit: Biri avukat 4 zanlı yakalandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Katil Semih Çelik, bilgisayarındaki tüm verileri silmiş

İstanbul Fatih'teki vahşete ilişkin soruşturma sürüyor. Katil Semih Çelik'in bilgisayarında, İkbal Uzuner'i öldürmekten ve intihardan bahsettiği video dışındaki tüm verilerin silindiği belirlendi. Uzuner'in telefonundaki şifre kılırken Ayşenur Halil'in ise telefonu henüz açılamadı. Ölen kızların ayin ve ritüele katıldığı yönündeki iddialara ilişkin ise polis bir ize rastlamadı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2024 16:48, Son Güncelleme : 13 Ekim 2024 16:49
Yazdır
Katil Semih Çelik, bilgisayarındaki tüm verileri silmiş

Edirnekapı'da surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik'in intihar etmeden önce öldürdüğü Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner cinayeti ile ilgili polis ekiplerinin delillere yönelik incelemesi sürüyor.

AYŞENUR'UN TELEFONU AÇILAMADI
İkbal Uzuner'in açılan telefonunda olaya ilişkin henüz bir tespit yapılamazken Ayşenur Halil'in telefonu ise henüz açılamadı.

BÜTÜN VERİLER SİLİNMİŞ
Polis ekipleri, Semih Çelik'in kullandığı elektronik cihazlarını da incelemeye aldı.

Çelik'in açılan bilgisayarında İkbal Uzuner ile ilgili çektiği, Uzuner'i öldürmekten ve intihardan bahsettiği video tespit edilirken bilgisayardaki diğer bütün verilerin silindiğini belirledi. Çelik'in HTS kayıtlarını da incelemeye alan polis, cinayetlerle bağlantılı herhangi bir tespite ulaşamadı.

SOSYAL MEDYADAKİ AYİN İDDİALARI

Sosyal medyada çıkan ve ölen kişilerin Florya'da ayin ve ritüele katıldığı yönündeki iddiaları da dikkate alan ekiplerin çalışmasında, bu kişilerin herhangi bir ayin veya ritüele katıldığına dair bir ize rastlanmadı. Ekiplerin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.

NE OLMUŞTU?
Eyüpsultan ve Fatih'te 4 Ekim'de 19 yaşındaki Semih Çelik, kendisiyle aynı yaştaki Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra Edirnekapı'daki surlardan atlayarak intihar etmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber