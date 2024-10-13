Trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti'li Önderoğlu'nun cenazesi defnedildi

Cenazeye, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ile bazı Ankara milletvekilleri katıldı.

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