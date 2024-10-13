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Ankara Barosu'nun yeni başkanı belli oldu

Ankara Barosu'nun 68. Olağan Genel Kurulu'nun ikinci gününde seçim yarışı vardı. Mevcut başkan Mustafa Köroğlu yeniden seçildi. Seçimde baroya kayıtlı 14 bin avukat oy kullanırken bunlardan 13 bini geçerli sayıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Ekim 2024 18:59, Son Güncelleme : 13 Ekim 2024 19:02
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Ankara Barosu'nun yeni başkanı belli oldu

Ankara Barosu 68. Olağan Genel Kurulu'nda Mustafa Köroğlu yeniden başkan seçildi.

Atatürk Spor ve Sergi Sarayı'nda devam eden genel kurulda, saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi, 17.00'de sona erdi.

Başkanlık için mevcut başkan olarak görev yapan Demokratik Sol Avukatlar (DSA) adayı Mustafa Köroğlu, 100. Yıl Demokratik Sol Avukatlardan (100.Yıl DSA) Bülent Yücetürk, Ankara Barosu Değişim Grubundan Mehmet Zeki Kaplan, Avukat Hakları Grubundan Ebru Dönmez, Mücadeleci Avukatlar Grubundan Coşkun Özgür Piroğlu, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlardan Doğukan Tonguç Cankurt, Türk Milliyetçi Avukatlar Grubundan Hakan Erdem ve bağımsız aday İbrahim Akın yarıştı.

Toplam 24 bin 400 avukatın oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimlerde, baro başkanının yanı sıra 10 kişilik yönetim kurulu, 5 kişilik disiplin kurulu, 3 kişilik denetleme kurulu ve Türkiye Barolar Birliği delegeliği için 7 isim belirlendi.

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