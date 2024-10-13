Diyarbakır Valiliği: DEM Parti Milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunacağız

Diyarbakır Valiliği'nin mitinge ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Yenişehir İstasyon Meydanında düzenlenmek istenilen miting, kamu düzeni ve güvenliğini bozabileceği değerlendirilerek Valiliğimizce yasaklanmıştı.

'Diyarbakırlı vatandaşlarımıza müteşekkiriz'

Yasaklama kararımıza rağmen DEM Parti yetkililerince yapılan tüm hukuksuz çağrılara uymayarak, bu kanunsuz mitinge katılmayan ve bu şekilde kendi huzuruna ve şehrin hukukuna sahip çıkan Diyarbakırlı vatandaşlarımıza müteşekkiriz.

'1500 kişi katıldı: 6 gözaltı'

Valiliğimizin yasaklama kararına uymayarak ilimiz Ofis bölgesinde eylem yapan ve sayıları toplam 1500 civarında olan kişilerden, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen (6) şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatılmıştır.

Milletvekillerine suç duyurusu

Ayrıca yukarıda belirtilen eylem sırasında yapılan basın açıklamalarında konusu suç teşkil eden ifadeler kullanan, ancak yasama dokunulmazlığı bulunan kişiler hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuştur.

İl Emniyet Müdürlüğümüzce mezkür eylem süresince konusu suç teşkil eden faaliyette bulunan diğer kişilerin tespiti çalışması devam etmekte olup, sonuçları kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır."