Seçmenin en güvendiği 20 Milletvekili belli oldu!

ORC Araştırma tarafından 05-11 Ekim 2024 tarihleri arasında CATI yöntemiyle 9.840 katılımcıyla gerçekleştirilen ankette seçmenlere en çok güvendiği milletvekilleri soruldu.

Ankette katılımcılara "Oy verdiğiniz siyasi partide en güvendiğiniz milletvekili kimdir?" sorusu yöneltildi. Sonuçlarda ise vekil sayısı az olan partiler dikkat çekti.

EN GÜVENİLİR İSİM ALİ MAHİR BAŞARIR? OLDU!

Anket sonuçlarına göre, vatandaşların en çok güvendiği milletvekili CHP? Mersin? Milletvekili Ali Mahir Başarır oldu. Başarırı'ı Demokrat Parti? İzmir Milletvekili Salih Uzun ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman takip etti.

İlk 20'de yer alan diğer isimler ise şu şekilde sıralandı:

Ali Mahir Başarır - CHP Mersin

Salih Uzun - Demokrat Parti İzmir

Hüseyin Yayman - Ak Parti Hatay

Deniz Yavuzyılmaz - CHP Zonguldak

Turhan Çömez - İyi Parti Balıkesir

Veli Ağbaba - CHP Malatya

Mustafa Sarıgül - CHP Erzincan

Cemal Enginyurt - Demokrat Parti İstanbul

Sermet Atay - MHP Gaziantep

Resul Kurt - Ak Parti Adıyaman

Osman Gökçek - Ak Parti Ankara

Ceyda B. Çankırı - Ak Parti İzmir

Gökhan Günaydin - CHP İstanbul

Kürşad Zorlu - İyi Parti Ankara

Sera Kadıgil - TİP İstanbul

Ömer Faruk Gergerlioğlu - Dem Parti Kocaeli

Rıdvan Uz - İyi Parti Çanakkale

Semih Işıkver - MHP Elazığ

Mustafa Varank - Ak Parti Bursa

Murat Emir - CHP Ankara





PARTİ DAĞILIMI DİKKAT ÇEKTİ

Listeye giren milletvekillerinin parti dağılımı ise şu şekilde oluştu:

6 CHP

5 AK Parti

3 İYİ Parti

2 MHP

2 Demokrat Parti

1 DEM Parti

1 TİP

Anket sonuçları, Türkiye'de milletvekillerine duyulan güvenin parti farklılıklarını aşarak çeşitlilik gösterdiğini ortaya kayarken katılımcıların hem muhalefet hem de iktidar partilerine mensup milletvekillerine güven duyduğu gözlemlendi.