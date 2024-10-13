Anayasada 3. Madde tartışması! Kurtulmuş 'algı operasyonu' dedi

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin Cenevre'de konuştu. Basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, anayasanın üçüncü maddesiyle ilgili sözlerine açıklık getirerek "Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili tartışma söz konusu değil. 3. maddeyle ilgili tartışma varmış gibi göstermek en hafif tabiriyle haksızlıktır, bir algı operasyonudur" dedi

Kurtulmuş, "Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili tartışma söz konusu değil. 3. maddeyle ilgili tartışma varmış gibi göstermek en hafif tabiriyle haksızlıktır, bir algı operasyonudur" dedi.



TARTIŞMA NASIL BAŞLADI?

10 Ekim'de Ankara'daki Gazi Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı açılışı törenine katılan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada akademisyenlerden "yeni anayasa için güçlü destek" istedi.

Anayasada sadece metnin değiştirilmesinin "yeterli olmayacağını" belirten Kurtulmuş, 1961 ve 1982 Anayasalarında var olan birçok maddenin değişmesine rağmen hala "darbeci", "seçkinci" ruhun Anayasa maddeleri arasında "gizli olduğunu" savundu.

Kurtulmuş, Anayasa'nın 3. maddesindeki, "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü" tabirinin de değişmesi gerektiğini söyleyerek, "Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz. Bu metin, 'Milletin devleti ve ülkelisiyle bölünmez bütünlüğü' şeklinde ifade edilmelidir. Bu seçkinci, devletçi anlayışın da yeni anayasada milletin gücü üzerine yükselen bir devlet anlayışıyla yeniden ele alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.