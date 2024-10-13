Ömer Çelik: Belediye başkanları disipline sevk edildi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rize'de boykot kapsamında olan bir şeyler yapacaklara katılan partililerin üyeleri hakkında açıklama yaptı.

Çelik, "Belediye başkanlarımız ve teşkilat yöneticilerimizden bazılarının katıldığı açılış etkinliği sonrasında disiplin süreci başlatılmıştır. Konu, Teşkilat Başkanlığımızın takibindedir." denildi.

Çelik, parti içi disiplin kurallarına uyulması gerektiğini vurgularken, boykot listesinde yer alan işletmelerin yönelik davranışlarının devam edeceğini belirtti.

TARTIŞMA NASIL BAŞLADI?

Geçtiğimiz günlerde Rize'de bir işletmenin açılışı yapıldı. Duaların okunduğu törene, AK Partili belediye başkanları ve yerel yöneticiler de katıldı.

Açılıştan bir saat önce şubenin önüne gelen Öğretim Görevlisi Dr. Kemal Sağlam "Kahrolsun İsrail" sloganı atınca çok sayıda kişinin saldırısına uğradı. Acil serviste tedavi altına alınan Sağlam'ın burnu kırıldı, kulak zarı patladı. Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi bulunan Sağlam, rapor alıp saldırganlardan şikayetçi oldu.

Açılışa katılan AK Parti İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, olayın açılış esnasında olmadığını, Kemal Sağlam'ın darp edildiğini görmediğini savundu.

Mete, "İşletmenin sahibi, okul arkadaşım. Belediyemize kadar gelip davet etmişti. Davete icabet ettik. Rize'de ve Türkiye'de binlerce var. Ben orada hiç yemek yemedim. Yeseydim İsrail'e destek vermiş olacaktım. Açılışta 10 dakika bile durmadım. Kurdele kesimine denk geldim. Hakkımızda karalama kampanyası düzenleniyor. İsimlerimizi medyaya vererek 3 belediye başkanını da ateşe atıyorlar. Marketlerde de İsrail menşeili ürünler var. O zaman hiçbir şey almayalım marketlerden. Burada bakış açısında sorun var" sözleriyle kendini savundu.