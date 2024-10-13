Türkiye'nin en yaşlı insanı 117 yaşında hayata veda etti

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde ikamet eden 6 çocuk annesi olan Arzu nine, doğal beslenme ve huzurlu yaşamıyla dikkat çekmiş, uzun ömrünü bu yaşam tarzına borçlu olduğunu ifade etmişti.

2020 yılında COVID-19'a yakalanmasına rağmen virüsü yenerek hastaneden taburcu olan Sınıroğlu, son yıllarında yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan Arzu Sınıroğlu, 117 yıllık ömrüne tedavi gördüğü Yüksek İhtisas Hastanesi'nde veda etti.

Cenazesi ise doğduğu köy olan Elmalı'da toprağa verildi.