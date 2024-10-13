Muğla açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ortaca açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun, motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ve Datça ilçeleri açıklarında aralarında çocukların da bulunduğu 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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