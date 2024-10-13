Yapay zeka öldürüyor

Dünya genelinde birçok insan, semptomlarını yapay zeka aracılığıyla aratarak, kendilerine bilimsel dayanağı olmayan teşhisler koyabiliyor. Ancak Alman bilim insanları, yapay zekanın her zaman doğru yönlendirmeler yapmadığı konusunda uyardı.

Erlangen-Nürnberg Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre, yapay zeka destekli sohbet robotlarının, reçeteli ilaçlara ilişkin verdiği bilgilerin beşte birinden fazlası, ölüme veya ciddi yaralanmalara yol açabiliyor. Uzmanlar, hastaların bu tür arama motorlarına güvenmemeleri gerektiğini belirtti.

ABD'de en çok reçete edilen 50 ilaca ilişkin 10 sorunun incelendiği araştırmada, yapay zeka tarafından verilen 500 yanıtın tamamı, eczacılar ve farmakoloji alanında uzman doktorların yanıtlarıyla karşılaştırıldı.

Chatbot yanıtlarının en az yüzde 26'sının bilimsel verilerle uyuşmadığı ve tutarsız ifadeler içerdiği kanıtlandı. Yanıtlar üzerine yapılan detaylı analizlerde, yapay zekanın verdiği tıbbi bilgilerin yüzde 42'sinin orta zarara, yüzde 22'sinin ise ölüm gibi ciddi zararlara yol açabileceği belirlendi.

BMJ Quality and Safety dergisinde yayınlanan araştırmada, yapay zekanın hasta güvenliğini büyük oranda tehdit ettiği belirlendi.

Uzmanlar, bireylerin olası semptomlarını mutlaka sağlık profesyonellerine danışmaları gerektiğinin altını çizdi.