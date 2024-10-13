Bursa'da aracıyla lise öğrencisine çarparak ağır yaralayan şüpheli tutuklandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, basın yayın kuruluşlarında yer alan "Bursa'da ehliyetsiz sürücü lise öğrencisini ağır yaraladı" haberine konu olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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