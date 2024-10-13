Bursa'da zemin skandalı! Kopan çime takılarak sakatlandı
Bursaspor'un sahasında Kahramanmaraşspor ile oynadığı karşılaşmada ev sahibi ekibin oyuncusu Taha Can Velioğlu, kopan çimlere takılarak sakatlandı. Acı içinde kıvranan futbolcu büyük bir tehlike atlattı.
Nesine 3. Lig 1. Grup'un 6. haftasında sahasında Bursaspor, yaklaşık 42 bin taraftarının önünde Kahramanmaraşspor'u 3-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın ilk yarısını Bursaspor, Can Akçay'ın kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda 60. dakika oynanırken büyük bir skandal yaşandı. Bursaspor'un savunma oyuncusu Taha Can Velioğlu, sahanın zeminine takılarak sakatlık geçirdi.
Acı içinde kıvrandı
Kahramanmaraşspor'un geliştirmeye çalıştığı atakta topa yatarak müdahele eden Taha Can Velioğlu, zeminden kopan çime takılarak yerde kaldı. Acı içinde kıvranan futbolcuya ilk müdahale saha içinde yapıldı. Büyük bir sakatlık riski atlatan Taha Can Velioğlu, saha kenarında tamamlanan tedavisinin ardından oyuna geri döndü. Bursaspor futbolcularının yerinden çıkan çimi kendi çabalarıyla onarmasının ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.