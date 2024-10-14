Otomotiv Eylül'de ihracat rekoru kırdı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından yayınlanan son rapora göre toplam otomotiv üretimi geçen yıla oranla yüzde 7 gerilerken ihracat ise bir önceki yıla paralel bir seyirle yüzde 1 oranında yavaşladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sanayinin ihracatı yılık ilk dokuz aylık döneminde, yüzde 16 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini koruyarak 26,7 milyar dolara ulaştı. Konuyla ilgili değerlendirme toplantısında 3,4 milyar dolarla eylül ayında ihracat rekoru kıldığını açıklayan OSD Başkanı Cengiz Eroldu "Bu başarıda da önemli faktör adetsel ihracatımızın yaklaşık 90 bin adetle, geçen senenin eylül ayına göre yüzde 16'lık bir artışı. Bu yıl sonu için çok olumlu bir sinyal. Öte yandan kapasite kullanımında hala eksikliğimiz var. Geçen seneye göre 3 puan düşüşle yüzde 76'lık bir kapasite kullanım orandayız" dedi.

ARAÇ PARKI İÇİN FON KURULMALI

Çevre kirliliğinin yüzde 95'lik oranının trafiğe kayıtlı eski araçlardan kaynaklandığına dikkat çeken Eroldu "Mevcut parkın neredeyse 10 milyon adedi, 13 yaş ve üstü. Bu araçlar çevre kirliliğinin 95'ini oluşturuyor. Bu parkın bertaraf edilmesi lazım, örneğin Çevre Bakanlığı üzerinden bir fon oluşturulması ve eski araçların belli bir rakam karşılığında hurdaya ayrılması konuşulabilir. Araç değiştirme desteği gibi düşünebiliriz bunu. Geçmiş yıllarda yapıldı, çok suiistimaller oldu. Bir takım tedbirlerle bu önlenebilir. Bu gerçekten önemli bir konu, bu durumun sağlayacağı yakıt ekonomisi bile ülkenin yakıt faturasına büyük bir destek aslında. Çevresel katkıların yanı sıra ödemeler dengesi için de önem arz ediyor. 2000 yılı öncesi modellerin yakıt sarfiyatı neredeyse iki katı. Bu noktada atılacak bir adım ülkemizin 0 emisyon hedefleri için ciddi bir ilerleme kazandıracaktır. Hibrit ve elektrikli araçların ön plana çıkmasını desteklenmesi bu noktada önemli rol oynuyor" dedi.

ALİ ÇELİK