Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye Yüzyılı'nın inşası için içerde ve dışarıda koşturmaya devam ediyoruz. Daha adil ve müreffeh Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz.

Darbe anayasasından kurtulmalıyız. Türkiye'yi sivil ve demokratik bir anayasa ile buluşturmalıyız. Tüm siyasi partilerin yeni anayasa çağrımıza yapıcı cevap vermesini samimiyetle temenni ediyoruz.

Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle partimizin, Cumhur İttifakının bir sorununun olmadığını, bu tartışmaların sürece katkı sağlamadığını ifade etmek istiyorum.

Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili tartışma yok. Bu maddeler üzerine tartışmalar sürece katkı sağlamaz.

Erdoğan: Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili sorun yok



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm siyasi partilerin yeni anayasa çağrımıza yapıcı cevap vermelerini samimiyetle temenni ediyoruz. Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle partimizin, Cumhur İttifakının bir sorununun olmadığını, bu tartışmaların sürece katkı sağlamadığını ifade etmek istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye Yüzyılı'nın inşası için içerde ve dışarıda koşturmaya devam ediyoruz. Daha adil ve müreffeh Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz.

Darbe anayasasından kurtulmalıyız. Türkiye'yi sivil ve demokratik bir anayasa ile buluşturmalıyız. Tüm siyasi partilerin yeni anayasa çağrımıza yapıcı cevap vermesini samimiyetle temenni ediyoruz.

Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle partimizin, Cumhur İttifakının bir sorununun olmadığını, bu tartışmaların sürece katkı sağlamadığını ifade etmek istiyorum.

Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili tartışma yok. Bu maddeler üzerine tartışmalar sürece katkı sağlamaz.

İsrail, Gazze'de durmayacak demiştik. İlk günden bu yana bu söylemlerimizin haklı olduğu ortaya çıktı.

"BM'nin durumu kaygı verici"

İsrail, Lübnan'da da durmayacak. İsrail, BM Barış Gücü'ne saldıracak kadar küstahlaştı.

Kendi personellerini dahi koruyamayan Birleşmiş Milletler görüntüsü uluslararası sistem adına utanç ve kaygı vericidir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İsrail'i durdurmak için daha neyi beklediğini açıkçası biz de merak ediyoruz. Biz bunun için yıllardır "Dünya 5'ten büyüktür" diyoruz.

"İsrail, bölgeyi ateşe atıyor"

Terörle mücadelemizi engelleyenler İsrail'e destek oluyor. Bölgemizdeki ateşten korunmak için gereken tedbirleri alıyoruz. Tüm bölgemizi kasıp kavuran bu kriz fırtınasından Türkiye'yi suhuletle çıkartmakta kararlıyız. Ülke olarak caydırıcılık gücümüz ne kadar yüksek olursa bölgemizdeki ateşten kendimizi o derece koruyabileceğimizin farkındayız.

Kış gelmeden, mümkün olan tüm yolları kullanarak ihtiyacı olan Gazze halkına yardımlarımızı ulaştırmakta kararlıyız.

"Savunma sanayiinde seferberlik sürecek"

Savunma sanayiinde devrimler yaptık. Savunma sanayiinde ihracatımız yıllık bazda 6 milyar doları aştı.

"Kutuplaştırmaya izin vermemeliyiz"

Sınırlarımızın hemen ötesinde her gün yeni bir çatışma patlak verirken, siyaset kurumunun eski alışkanlıklara yoluna devam etmesi mümkün değildir.

Siyasette diyaloğu artırmamız elzemdir. Bölgemizin içinden geçtiği bu süreçte buna çok ciddi ihtiyaç var. Siyasette başlayan ortak d,iyalog süreci toplumumuzda makes buldu. Son dönemde diyalog zeminini hedef alanların niyeti iyi değil. Kutuplaştırmaya izin vermemeliyiz.

Türkiye'nin umutsuzluk girdabına sürüklenmesini bekleyenlerin gerilimi körüklemesine, 85 milyonun bin yıllık kardeşliğine gölge düşürmesine müsaade etmeyiz. Türkiye'yi kendi iç dinamikleri üzerinden köşeye kıstırarak denklem dışına atma girişimlerine rıza gösteremeyiz.

Yumuşama iklimi, provokasyonlara göz yumacağımız anlamına gelmiyor. Uzatılan elin istismar edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bölücü terör dahil Türkiye'ye ve Türk demokrasisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etme irademiz tamdır. Teröre asla taviz vermeyiz.

Milletimizin hafızasında yer edinmiş kötü sahnelerin tekrar yaşanmasına müsaade etmeyiz ve etmeyeceğiz.

"Cezasızlık algısı ortadan kalkacak"

Cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için gereken kanuni düzenlemeleri mutlaka hayata geçireceğiz. Bugün Kabine üyelerimize gerekli talimatlarımızı verdik.

Özellikle suçun önlenmesine yönelik çalışmalara ağırlık vereceğiz.

Bir başka konu da gıda. Gıdada hileye, tahşişe asla taviz vermeyiz. Vatadaşımızın sağlığının tehlikeye atılmasına asla göz yummayacağız.