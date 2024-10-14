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Meteorolojiden 5 şehre sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya ilişkin hava durumunu paylaştı. Yeni haftada sıcaklıklar mevsim normallerinde başlıyor, perşembeden itibaren ise soğuk hava gelecek. Özellikle Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İskenderun Körfezi çevresi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Ekim 2024 08:20, Son Güncelleme : 14 Ekim 2024 08:20
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Meteorolojiden 5 şehre sarı kodlu uyarı

Meteoroloji, 14 Ekim'e ilişkin hava durumu raporunu paylaştı.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç bölgelerinde pus ve yer yer sis oluşabileceği tahmin ediliyor.

Karadeniz'deki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle Artvin ve Rize için sarı kodlu uyarı yapıldı.

İstanbul'da Pazartesi hava açık ancak serin. Sıcaklık 22 dereceye iniyor. Ankara'da sabah pus oluşuyor, öğle 22 derece. İzmir biraz serinledi 26, Bursa parçalı bulutlu 22, Antalya açık 27 derece.

Marmara'da hava serinledi, rüzgar hafif esiyor sabah saatlerinde birçok şehirde pus görülebilecek. Edrine 25, Kocaeli 22 derece.

İç Anadolu'da 3 gün ciddi bir yağış yok. Gece sıcaklığı düştü. Sivas 8, Eskişehir 9 derece. Öğle saatlerinde ise Kayseri 25, Eskişehir 22 derece.

Ege'de bugünlerde hava güneşli ve çoğu saat serin olacak. Sahillerde karayel sert esecek. Manisa 27, Denizli ve Muğla 29, Bodrum 28 derece.

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