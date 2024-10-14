İETT otobüsü ağaca çarptı
İstanbul Bahçelievler'de İETT otobüsü ağaca çarptı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar var, ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2024 09:19, Son Güncelleme : 14 Ekim 2024 09:59
İzzettin Çalışlar Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, otobüsteki 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı.
Kaza nedeniyle İETT otobüsünde hasar oluştu.