Dolar haftanın ilk gününü düşüşle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 34,2820 34,2830 34,2630 34,2640 Avro 37,5130 37,5140 37,4190 37,4200 Sterlin 44,8190 44,8300 44,6870 44,6990 İsviçre frangı 39,9740 39,9850 39,6780 39,6860 ANKARA ABD doları 34,2520 34,3320 34,2230 34,3130 Avro 37,4730 37,5530 37,3790 37,4590 Sterlin 44,7590 44,9690 44,6270 44,8370