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Dolar haftanın ilk gününü düşüşle kapattı

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2024 17:17, Son Güncelleme : 14 Ekim 2024 17:19
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Dolar haftanın ilk gününü düşüşle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMAPAZARTESİ
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD doları34,282034,283034,263034,2640
Avro37,513037,514037,419037,4200
Sterlin44,819044,830044,687044,6990
İsviçre frangı39,974039,985039,678039,6860
ANKARA
ABD doları34,252034,332034,223034,3130
Avro37,473037,553037,379037,4590
Sterlin44,759044,969044,627044,8370

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