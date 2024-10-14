Dolar haftanın ilk gününü düşüşle kapattı
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2024 17:17, Son Güncelleme : 14 Ekim 2024 17:19
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|34,2820
|34,2830
|34,2630
|34,2640
|Avro
|37,5130
|37,5140
|37,4190
|37,4200
|Sterlin
|44,8190
|44,8300
|44,6870
|44,6990
|İsviçre frangı
|39,9740
|39,9850
|39,6780
|39,6860
|ANKARA
|ABD doları
|34,2520
|34,3320
|34,2230
|34,3130
|Avro
|37,4730
|37,5530
|37,3790
|37,4590
|Sterlin
|44,7590
|44,9690
|44,6270
|44,8370