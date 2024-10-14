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Kredi kartından 750 liralık katkı payında detaylar belli oldu

AK Parti'nin geçen cuma TBMM'ye sunduğu ve 100 bin lira ve üstü limitli kredi kartlarından Savunma Sanayi Fonu'na aktarılmak üzere 750 lira kesilmesini de içeren yasa teklifine ilişkin detaylar gelmeye devam ediyor. Buna göre, limiti 100 bin lirayı geçen kartlardan yapılacak 750 liralık kesinti her yıl 5 Ocak'ta yansıtılacak.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 14 Ekim 2024 09:54, Son Güncelleme : 14 Ekim 2024 09:57
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Kredi kartından 750 liralık katkı payında detaylar belli oldu

Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na geçen cuma sunulmuştu.

Tartışma yaratan torba yasa teklifi salı gün TBMM Plan Bütçesi Komisyonu'nun önüne gelecek.

Teklifte kredi kartılarıyla ilgil madde yoğun tepki çekti. Buna göre; 100 bin lira ve üzeri limitli kredi kartlarından savunma sanayiine destek için 750 lira 'katkı payı' çekilecek.

Bu katkı payının ne zaman çekileceği belli oldu. 750 liralık pay, her yılın ocak ayının 5'inci günü itibarıyla kart sahibinin hesabına yansıtılacak.

100 bin lira ve üzeri limitli kart sahiplerinden her bir kart başına yıllık alınan 750 liralık katkı payı kartın iptal edilmesi halinde iade edilmeyecek.

Bir karta bağlı oluşturulan ek kartlar ve sanat kartlar için katkı payı alınmayacak.

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