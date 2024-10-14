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Hakem Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'nın 13 yıl hapsi istendi

Hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davada savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Koca'nın 13 yıl 1 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2024 11:30, Son Güncelleme : 14 Ekim 2024 11:30
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Hakem Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'nın 13 yıl hapsi istendi

Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki Halil Umut Meler ile tutuksuz sanıklar Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Şahin Yunus Şahin ve Osman Erkam Can katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Hakim, esas hakkındaki görüşünü açıklaması için duruşma savcısına söz verdi.

Savcı, olay tarihinde MKE Ankaragücü Futbol Kulübü Başkanı olan sanık Koca'nın, diğer sanıklar Can, Şahin ve Çelikkaya ile birlikte sahaya girerek hakemlerin yanına gittiklerini, Koca'nın Meler'e önce "Seni öldüreceğim" diyerek tehditte bulunduğu ve ardından vurarak yere düşürdüğünü kaydetti.

Diğer sanıkların da yerdeki hakemin çeşitli yerlerine vurarak yaraladıklarını aktaran savcı, sanık Can'ın ise hakem Meler'e tekme atmaya çalıştığını ancak isabet ettiremediğini bildirdi.

Savcı, Meler'in yüzündeki yaralanmanın orta derecede kemik kırığına sebebiyet verdiği ve sanıkların üzerine atılı suçları işlediklerinin sabit olduğunu ifade etti.

Savcı, Koca'nın, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne, "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık"tan ise 3 aydan 1 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılmasını talep etti.

Savcı, sanıklar Çelikkaya ve Şahin'in, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık" suçundan 3'er aydan 1'er yıla kadar hapis veya adli para cezasına çarptırılmaları istedi.

Savcı, sanık Can hakkında ise "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası talep etti.

Savcı, tüm sanıklar hakkında ayrıca Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 18. maddesi uyarınca seyirden men yasağı getirilmesini talep etti.

Sanık avukatları esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için avukatlara süre vererek, duruşmayı 11 Kasım'a erteledi.

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