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Türkiye'den 49 ülkeye bal ihracatı

Yılın ilk 9 ayında ABD, Almanya ve Kanada başta olmak üzere 49 ülkeye 5 bin 913 ton bal satılarak 22 milyon 883 bin dolar gelir elde edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2024 11:49, Son Güncelleme : 14 Ekim 2024 11:50
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Türkiye'den 49 ülkeye bal ihracatı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, arıcılık için uygun iklime sahip Türkiye'nin, ocak-eylül dönemi bal ihracatı 5 bin 913 ton olarak kayıtlara geçti.

Bu ihracattan 22 milyon 882 bin 831 dolar kazanç sağlandı.

Söz konusu dönemde ABD, Almanya ve Kanada başta olmak üzere 49 ülkeye bal satıldı.

İhracatta ilk sırada ABD yer alıyor

Ocak-Eylül 2024'te ABD'ye 9 milyon 327 bin 460, Almanya'ya 5 milyon 289 bin 192 ve Kanada'ya 904 bin 756 dolarlık bal ihraç edildi.

Geçen yılın aynı döneminden farklı Macaristan, Bangladeş, Irak, Liberya, Çekya, Fas, Nepal ve Ekvator Ginesi'ne de bu dönem bal satışı gerçekleştirildi.

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, balın, Türkiye'nin önemli üretim ve ihraç ürünleri arasında yer aldığını söyledi.

Bu kapsamda bal ihracatında sürdürülebilirliğin sağlanmasının önemli olduğuna dikkati çeken Kalyoncu, hem ihracatı hem de ülke çeşitliliğini artırmak için çalıştıklarını ifade etti.

Yılı tamamlamaya kısa bir süre kaldığını dile getiren Kalyoncu, "İhracatçılarımızın markalı ve kaliteli bal dış satımına önem vermesi halinde ihracatımızın geçen yılki düzeylerde gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.

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