2024 Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na verildi

Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James A. Robinson'a verildi.

Ödül, kurumların refahı nasıl oluşturduğu ve etkilediğiyle ilgli çalışmalarından dolayı verildi.

Nobel alan isimler ödül olarak 1,1 milyon dolar alacaklar.

DARON ACEMOĞLU KİMDİR?

Daron Acemoğlu, 1993 yılından beri Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) akademik kariyerine devam ederken, 2000 yılında ekonomi profesörü ünvanını aldı.

Acemoğlu, siyasal ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliği, çalışma ekonomosi, iktisat teorisi ve beşeri sermaye ve eğitim konularında çalışmalar yapıyor.

NOBEL ÖDÜLÜ NEDİR?

Nobel ödülleri her yıl, dinamiti bulan ve 1896 yılında hayatını kaybeden İsveçli mucit Alfred Nobel isteiği üzerine fizik, kimya, tıp, barış, ekonomi ve edebiyat dallarında veriliyor.