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Bakan Tunç: Narin soruşturması titizlikle sürüyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasına ilişkin, "Soruşturma titizlikle sürüyor. 250'ye yakın kişinin fadesi alındı" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Ekim 2024 13:09, Son Güncelleme : 14 Ekim 2024 13:29
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Adalet Bakanı Tunç, Başkent Millet Bahçesi Konser Alanı'nda İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışına katıldı.

Tunç, burada Narin cinayetine ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Narin evladımızla ilgili soruşturma titiz bir şekilde devam ediyor. Biliyorsunuz 21 Ağustos'ta Narin kızımız kaybolmuştu. Akşamında bir kayıp ihbarıyla arama çalışmaları başlamıştı. Sonra adli soruşturma başladı. O soruşturma kapsamında ifadeler alındı. Şu anda tutuklular var. Tutukluların yanı sıra adli kontrolde olan şüpheliler var. Yaklaşık 250'ye yakın kişinin ifadesi alındı. Özellikle şüpheliler konusunda tekrar ifadelerin alınması söz konusu oldu. Tespit edilen kamera görüntüleri oldu. Bu görüntülerin TÜBİTAK'ta değerlendirilmesi yapıldı. Sonrasında Narin kaybolduktan sonra evlerinin önüne kamera takanlar oldu. Bu kameralara giren, o görüntülerde toplanıp dağılan ve o konuşmalarla ilgili TÜBİTAK incelemeleri yapıldı. Yine HTS kayıtları tespit edildi. Geriye dönük o bölgede kimlerin kimlerle konuştuğu, şüpheliler bakımından özellikle baz çakışmaları, en son yapılan teknik çalışmalar çok önemliydi. O daraltılmış baz çakışması dediğimiz bilirkişi incelemeleriyle çok önemli verilere de ulaşıldı.

"Teknik çalışmaların son aşamasına gelindi"

Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Narin evladımızın katilleri yargı önünde hesap verecek. Şu anda teknik çalışmaların son aşamasına gelinmiş durumda. Son değerlendirmeleri Cumhuriyet Başsavcılığımız yapıyor ve iddianame hazırlığı süreci de başlamış durumda. Burada özellikle o daraltılmış baz çakışmalarında kimin hangi dakikada nerede olduğu, hangi evin içerisinde kimlerle kimin beraber olduğu tek tek belirlenmiş durumda. Kimsenin şüphesi olmasın. Teknolojinin son imkanları kullanılarak bu soruşturma yapıldı. Tabii dosya gizli, soruşturma gizli. Kamuoyunda farklı yorumlar yapılabiliyor. İfadelerden yola çıkılarak televizyon ekranlarında özellikle o ifadeler yorumlanırken dosyayla ilgisi olmayan bir takım tahminlerde yürütülüyor. Ama iddianame ortaya çıktığında kamuoyu, toplum şunu görecek: Narin evladımızın katillerinin kim olduğunu tahmin edecek ve tabii ki bunun kararını verecek olan bizler değiliz. Bu bir iddianame olacak.

"Yargı süreci uzamadan tamamlanacaktır"

Soruşturma sonrasında toplanan deliller ışığında ortaya konulan bir iddianame. Neticede buna yargı karar verecek. Dava açıldıktan sonra o delilleri değerlendirecek olan, o teknik verileri tekrar analiz edecek olan, gerekirse tekrar bilirkişi incelemesi yapacak olan elbette ki yargı. Yargı süreci de uzamadan tamamlanacaktır. Özellikle daraltılmış baz çakışmalarıyla çok önemli verilere ulaşıldığını söyleyebiliriz.

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