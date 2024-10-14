Ev sahibi şoke oldu: Kiracısı evi 6 kişiye kiralayıp kaçtı

Antalya'da yaşayan özel eğitim öğretmeni Zeliha Oruç, Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi'ndeki evini kiraya verdi.

Yaşanan anlaşmazlıklar ve kira ücretinin düzenli ödenmemesinin ardından olay yargıya taşındı. Zeliha Oruç, uzun bir aranın ardından evine bakmaya gittiğinde ilginç bir olayla karşılaştı.

Evde tanımadığı insanların kaldığını fark eden Oruç, kiracısının evden taşındığını ve başka kişilerin yaşadığını öğrendiğini dile getirdi.

Evi kontrole gittiğini anlatan Orıç, "Eski kiracım benden habersiz evi 6 kişiye kiralamış. Kapıyı açtıklarında 'Biz bu evi satın aldık' dediler. 'Ev sahibi benim' deyince, 'Satın almadık, kiraladık' diye konuştular." dedi.

Kiracıların evde kalmak ve kirayı kendisine ödemek istediklerini aktaran Oruç, durumu kabul etmediğini dile getirdi. "Onlara bir hafta süre vererek evi boşaltmalarını istedim. Bir haftanın sonunda elimde tahliye taahhütnamem olmasına rağmen evde duruyorlardı." diye konuşan ev sahibi, "Polis eşliğinde icra memurları tahliyeyi başlattı ve evimi boşalttılar." dedi.

"GÖRDÜKLERİM KARŞISINDA ŞOK OLDUM"

Ertesi gün konutunun tahliye edildiğini zannederek yine bakmaya gittiğini anlatan Oruç, "Evden köpek sesi geliyordu. Hemen polisi aradım. Eşyaları eve yerleştirmişler, hatta televizyonu bile kurmuşlar. Gördüklerim karşısında şok oldum." ifadelerini kullandı.

Kendilerinden şikayetçi olacağını da sözlerine ekleyen Oruç, "Ertesi gün yeniden ailemle eve bakmak istedim. Bu kişileri bahçeye kurulmuş vaziyette gördük. Sanki mülteci gibi düzen kurmuşlardı. Yine polise gidip uzaklaştırma kararı aldırdım. Bu yaşananlardan sonra can güvenliğimden de tedirgin olmaya başladım." dedi.

Dava sürecinin de sürdüğünü sözlerine ekleyen Oruç, "Hem eski kiracımdan hem de tanımadığım bu kişilerden şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.