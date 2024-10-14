A Milli Takım, İzlanda'da ilk kez kazandı

90+5. dakikada savunmanın uzaklaştırdığı topu ceza yayı solunda kontrol eden Kerem Aktürkoğlu'nun uzak direğe yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 2-4

62. dakikada Kenan'ın pasında topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza yayı önüne kadar topu sürerken yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 1-1

54. dakikada penaltıyı kullanan Hakan Çalhanoğlu topu filelere gönderdi. Hakem Sylwestrzak, vuruş öncesi Hakan'ın topa iki ayağıyla temas ettiğini belirleyerek golü iptal etti.

51. dakikada Arda Güler'in ceza yayı içinden yaptığı vuruşta top savunmadan sekerken, hakem Sylwestrzak VAR uyarısıyla kenara geldi. Pozisyonu yeniden izleyen Damian Sylwestrzak, Arda'nın vuruşu sonrası ceza sahası içinde Ingason'un elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

49. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı ortada savunmaya da çarpan top direkten oyun alanına döndü.

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