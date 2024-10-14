Savcının tehdit edilmesi soruşturmasında 5 tutuklama

BÜYÜKÇEKMECE Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Y.E.'nin tehdit edilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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