Ankara'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Çevre Yolu Eryaman mevkisinde V.B. idaresindeki 71 AU 571 plakalı otomobil, lastiği değiştirilmek için yol kenarında park halinde olan 40 ABU 374 dorse plakalı tıra çarptı.

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