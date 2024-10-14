Eskişehir'de yasa dışı silah ticareti iddiasına 4 tutuklama

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden S.T, A.T, B.T. ve İ.G. tutuklandı, A.O, S.Ö. ve B.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken 13 ruhsatsız tabanca, 141 fişek, 2 silah gövdesi ile çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

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