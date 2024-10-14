Eskişehir'de yasa dışı silah ticareti iddiasına 4 tutuklama
Eskişehir'de yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2024 17:50, Son Güncelleme : 14 Ekim 2024 18:26
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken 13 ruhsatsız tabanca, 141 fişek, 2 silah gövdesi ile çok sayıda silah parçası ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden S.T, A.T, B.T. ve İ.G. tutuklandı, A.O, S.Ö. ve B.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.