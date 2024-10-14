CHP'li Yücel: Anayasanın ilk 4 maddesine dokunamazsınız

CHP'li Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) gündemine ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yücel, kadın cinayetleri ve çocuk istismarı nedeniyle AK Parti hükümetini eleştirerek, "Cezasızlık politikalarınız nedeniyle bu ülke, kadınlar ve çocuklar için yaşanamaz hale geldi. Bugün karşı karşıya olduğumuz tablo, 'Kadın-erkek eşit değildir, fıtratında yok', 'Kadından anneliği çıkarırsanız, geriye kutsal bir şey kalmaz', 'Kadına şiddet abartılıyor', 'O, kadın mıdır, kız mıdır?' ya da 'Tecavüze uğrayan doğursun gerekirse devlet bakar' diyenlerin, 22 yıllık iktidarının utanç verici sonucudur" dedi.

'AKP, BUGÜN HÜDA-PAR İLE AYNI ŞEYİ SÖYLER OLDU'

Yücel, anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilmesine yönelik tartışmalarla ilgili de, "Domuz bağcı, Hizbullah artığı' HÜDA-PAR'ın anayasanın ilk 4 maddesine kimlerden cesaret alarak hangi cüretle dil uzattığını şimdi daha iyi anlıyoruz. Meğer AKP'nin ittifak ortağı HÜDA-PAR'ın görevi, yoklama çekmekmiş. Dün HÜDA-PAR'ın ilk 4 maddeye dil uzatmasını eleştiren AKP, bugün HÜDA-PAR ile aynı şeyi söyler oldu. Anladık ittifak ortağısınız ama bu kadar hızlı dönüş baş döndürür. Kimden hangi sözü aldınız, hangi niyetinizi bozdunuz da anayasanın ilk 4 maddesini gözden çıkarmaya karar verdiniz. Buradan AKP iktidarına ve Numan Kurtulmuş'a sesleniyoruz; anayasanın ilk 4 maddesine dokunamazsınız, izin vermeyiz" ifadelerini kullandı.

'HALK GEÇİNEMİYOR'

Ardından geçen hafta TBMM Başkanlığı'na sunulan, 100 bin lira ve üzeri kredi kartı limitine sahip vatandaşlardan 750 lira vergi alınmasını içeren Savunma Sanayi Fonu'na değinen Yücel, "Teklifin adında özellikle savunma sanayi geçirilmiş olmalı ki kimse bu teklifi eleştiremesin. Türk toplumunun en hassas noktalarından biri olan 'vatan savunması' AKP tarafından siyasi malzeme haline getirilmiş ve halkın milli duyguları sömürülerek yeni bir soygun teklifi hazırlanmış. Eleştirenler de en iyi ihtimalle AKP tarafından terörist ilan edilecektir. Sahte bir güvenlik krizi yaratacak kadar gözü dönmüş olan AKP iktidarı, bu kriz üzerinden 'Savunma Sanayi Fonu' adı altında vatandaşı soyacak. Merkez Bankası 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde kredi kartı harcamalarının en büyük kısmının marketler ve alışveriş merkezlerinde olduğunu daha yeni açıkladı. Sokaktaki vatandaş, AKP iktidarının yanlış politikalarının yarattığı ekonomik kriz yüzünden eksiden harcayarak karnını doyurabiliyor. Eylülün son haftasında bireysel kredi ve kredi kartı borçları 13,4 milyar lira artarak 3 trilyon 575 milyar liraya ulaştı. Bütün bu rakamlar aslında tek bir yere varıyor. Halk geçinemiyor" diye konuştu.