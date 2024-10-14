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Şırnak'ta gösteri ve yürüyüşler 3 gün yasaklandı

Şırnak Valiliği, gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının 3 gün yasaklandığını açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2024 22:11, Son Güncelleme : 14 Ekim 2024 23:55
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Şırnak'ta gösteri ve yürüyüşler 3 gün yasaklandı

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Sözde Barış Anneleri insiyatifinde 3 günlük eylem ve etkinlik planlanması yapıldığı, çevre illerden de katılımla Silopi'de yürüyüş ve açıklama yapılacağı, çadır kurulacağı öğrenilmiştir. Kamu düzen ve güvenliğinin sağlanması ile suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklerine göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri hariç olmak üzere yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi ve mezarlık ziyareti anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri vb. türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri-balon uçurmak, dron-paramotor vb. her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı, sticker, broşür vb. dağıtılması, afiş ve pankart asılması vb. etkinlikler, Şırnak il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere tüm il sınırları içerisinde 15 Ekim 2024 günü saat 00.01'den geçerli olmak üzere 17 Ekim 2024 günü saat 23.59'a kadar 3 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi.

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