Vatandaşlar kart limitlerini düşürmeye başladı

AK Parti'nin gelirleri Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na (SSDF) aktarılmak üzere limiti 100 bin TL'nin üzerindeki kredi kartlarından yıllık 750 TL katılım payı alınmasını öngören yasa teklifi sonrası kart sahipleri limitlerini düşürmeye başladı.

Cuma günü TBMM'ye sunulan tasarı kapsamında bazı alışverişler üzerinden alınan ücretlerin de artması öngörülürken 100 bin TL ve üstü kredi kartlarından kart başına alınması öngörülen yıllık 750 TL ücret büyük tepki çekti.

Kart sahipleri limitleri düşürmek için harekete geçti



Reuters'ın üç bankacılık kaynağına dayandırdığı haberine göre, müşteriler tasarının ardından kredi kartı limitlerini düşürmeye başladı ve tasarının bu haliyle kabul edilmesi durumunda kullanımdaki kredi kartı sayısı da azalabilir.

AK Parti Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na aktarılmak üzere toplamda yıllık 70-80 milyar TL gelir artırıcı kalıcı hizmet bedeli getiren yasa teklifini açıklarken, taslağa göre kredi kartı limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kredi kartlarının hamillerinden her bir kart başına yıllık 750 TL alınacak.

"Bankalar tasarının etkilerini değerlendiriyor"



Bir bankacı "Kredi kartı limitini düşürme taleplerinde artış gözlemliyoruz. Bankalar tasarının etkilerini değerlendirmeye başladı, olası etkileri sınırlandırmak için ne yapabileceklerine bakacaklar" dedi.

Yasa tasarısında ayrıca gayrimenkul alım satımı, araç satışları ve diğer işlemler sırasında vergi beyanlarına göre bireylerden ve şirketlerden katkı payı alınması da öngörülüyor.

Sosyal medyada tepki var



Sosyal medyada bazı kullanıcılar, bankaların müşterilerine tahsis ettiği kredi kartı limitinin müşterinin bu parayı harcayacağı anlamına gelmediğini, dolayısıyla alınacak ücretin kredi kartı limitine göre belirlenmesinin adil olmadığını ifade ediyor.