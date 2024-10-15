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15 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları

15 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ekim 2024 00:01, Son Güncelleme : 15 Ekim 2024 00:04
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15 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu İsviçre'de, ikili temaslar gerçekleştirecek.

(Cenevre)

2- AK Parti tarafından Genel Merkez Konferans Salonu'nda Filistin'in Geleceği Konferansı düzenlenecek.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dünya Odalar Federasyonunun (WCF) Avrupa ve Asya Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/10.30)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Osmanlı Kışlaları'nı, Tuz Mağarası'nı, 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi'ni, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek.

(Iğdır/12.00-16.00)

3- TBMM'den

- CHP, MHP ve DEM Parti'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurulda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/13.30/10.45/12.45/15.00/15.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin'de çeşitli temaslarda bulunacak.

(Pekin)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Uluslararası Karayolu Federasyonu (IRF) Dünya Yol Kongresi"ne katılacak.

(İstanbul/10.00)

3- TÜİK, ağustos ayı hizmet üretim endeksini ve ücretli çalışan istatistiklerini, eylül ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 ve 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek, 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri ve Yurtdışı Vatandaşlar Bakanı Eymen es-Safedi ile görüşecek.

(Ankara)

2- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde UNİDES Projesi lansman programı ile Genç Ofis açılış törenine katılacak.

(Ankara/14.30)

2- Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu müsabakalarının kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan merkezinde yapılacak.

(İstanbul/14.00)

3- Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemeleri A Grubu 10. ve son maçında Norveç'e konuk olacak.

(Stavanger/19.30)

4- 20 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, UEFA Elit Lig dördüncü maçında Polonya ile deplasmanda karşılaşacak.

(Lomza/15.00)

5- THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını ağırlayacak, Anadolu Efes ise İsrail'in Maccabi Playtika ekibiyle deplasman maçını Sırbistan'da oynayacak.

(İstanbul/20.45/Belgrad/21.05)

6- BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun dördüncü haftasında Türk Telekom, Fransa'nın Cosea JL ekibine konuk olacak.

(Bourg-en-Bresse/20.30)

7- Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Karşıyaka, Fransa'nın Saint-Quentin Basket-Ball takımını ağırlayacak.

(İzmir/19.30)

8- CEV Kadınlar Challenge Kupası 32'li final turu rövanş maçında Galatasaray Daikin, Yunanistan'ın AO Thiras takımına konuk olacak.

(Santorini/19.00)

9- CEV Erkekler Challenge Kupası 32'li final turu rövanş maçında Arkas Spor, Finlandiya'nın Akaa Volley takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Akaa/18.30)

10- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftası, Mihalıççık Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor müsabakasıyla tamamlanacak.

(Eskişehir/18.00)

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