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Borcunu ödemeyene sağlık hizmeti yok!

Türkiye'de herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayanların, sağlık hizmetinden yararlanabilmeleri için 'Yeşil kart' yerine getirilen GSS uygulaması kapsamında borcu olanlar, yeni bir düzenleme yapılmazsa 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetinden yararlanamayacak. Türkiye'de 9 milyondan fazla kişi GSS kapsamında bulunuyor ve 2024 yılı için aylık 600 lira tutarında prim ödemeleri gerekiyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 15 Ekim 2024 07:46, Son Güncelleme : 15 Ekim 2024 07:51
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Borcunu ödemeyene sağlık hizmeti yok!

Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulaması kapsamında borcu olanlar, yeni bir düzenleme yapılmazsa 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetinden yararlanamayacak. Herhangi bir sosyal güvencesi olmayanların sağlık hizmetinden yararlanabilmeleri için 'yeşil kart' yerine getirilen yeni uygulama ile Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşları 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren zorunlu olarak genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştı.

Türkiye'de 9 milyondan fazla kişi GSS kapsamında bulunuyor ve brüt asgari ücretin yüzde 3'üne karşılık gelen tutarda, aylık prim ödemeleri gerekiyor. Bu tutar 2024 yılı için aylık 600 lira olarak belirlenmişti. Prim ödeme gücünün olmadığını beyan eden kişiler ise gelir testi yaptırarak, prim ödemeden sağlık hizmeti alabiliyor. Bu kapsamda aylık gelirinin asgari ücretin üçte birini aşmadığını belgeleyenlerin sağlık primleri devlet tarafından karşılanıyor.

ERTELEME GÜNDEMDE

Son günlerde, gelir testi yaptırmayan ve prim borçlusu durumuna düşenlere SGK tarafından borçlarını ödemeleri konusunda tebligatlar yapılmaya başlanmıştı. Edinilen bilgilere göre, hem hükümet kanadında hem de AK Parti'de bu borçların ertelenmesi konusu gündeme geldi. TBMM gündemine gelecek 'torba yasa'lardan birinde GSS borçlarının ertelenmesi konusunda düzenleme yapılabileceği belirtiliyor.

Diğer bir formül ise yine Cumhurbaşkanı kararı ile GSS prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden faydalanması konusunda yeniden süre uzatımına gidilmesi. Geçen yıl da, prim borcu olan vatandaşların kamu hastanelerinde verilen sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmıştı.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

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