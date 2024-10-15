Gençler böyle harap oluyor! İşte suça teşvik eden şarkı sözleri

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; son yıllarda cinnet, cinayet, istismar ve şiddet türevi yaşanan olayların sayısındaki artış dikkat çekiyor. Gün aşırı adli vakalar ile karşılaşıyoruz. Teknolojinin gelişimi, internetin hayatımıza girmesi ve sosyal medya kullanımının artmasının bu tür suç olaylarının yükselmesinde büyük rol oynadığı ifade ediliyor. Suça karışan kişilerin 18-25 yaş aralığında olması bu tezin altını daha net şekilde dolduruyor. Ancak uzmanlar müzik sektörünün de bütün bu gelişmelerden ayrı tutulamayacağına dikkat çekiyor. Özellikle 'rap' müziğin gençleri suça teşvik etmek için bir araç olarak kullanıldığı belirtiliyor. Bugün ülkemizde 'en çok dinlenenler' listesinde ilk sıralarda yer alan bu müzik türünün, Z ve Alfa kuşağını etkisi altına aldığı görülüyor. Şarkı sözlerinde; alkole, uyuşturucuya, kumara, tecavüze, şiddete, intihara, hırsızlığa ve hatta polis cinayetlerine dahi atıfta bulunan rap şarkıcıları, toplumun dinamikleri ile oynuyor.

TEMELDEN ETKİLİYOR

Uzmanlar, Türk toplum yapısına uymayan ve batıdan ülkemize entegre edilmiş bu müzik türünün tehlike saçtığını belirtiyor. Yapılan araştırmalarda gençlerin hayran oldukları rap şarkıcılarına özendikleri, şarkı sözlerinde geçen suç unsurlarını normal gördükleri vurgulanıyor. Psikolog Ayfer Polat, müzik ile insanların hatta toplumların kontrol edilebileceğinin altını çizerek "Bir de rap müzik ülkemizde popüler hale geldi. İçeriğinde argo, küfür ve suç unsurları barındıran şarkılar gençlerin diline pelesenk oldu. Suç işleyen kesimin geneline bakıldığında bu tür müzikler dinlediği görülüyor. Yasa dışı olan her durumu güzellemeler ile gençlere aktaran bu şarkıcılar, büyük suç işliyor. Aile temellerine saygı kalmıyor, özgürlük ve bağımsızlık adı altında gençlerimizin beyni yıkanıyor. Üstüne üstlük bu kişilere kırmızı halılarda 'en iyi çıkış yapan şarkıcı' ödülleri veriliyor" dedi.

GANGSTA AKIMI ZEHİRLİYOR

Aranjör Yavuz Taşkın, müziğin sadece müzik olmadığını, insanlar üzerinde ciddi etkileri olduğuna dikkat çekti. Türk sanat müziği, halk müziği, türkülerimiz hatta pop müziğin bile artık dinlenmediğini belirten Taşkın "İçi boş, ne amaca hizmet ettiği belli olmayan rap şarkıları moda haline getirildi. Yalnızca şarkı değil, hayat tarzı oldu. Mesela 'gangsta akımı' temelin gangsterden gelen bu akım, gençleri içine aldı. Rap dinleyen gençler, giyim tarzlarını da değiştirdi. Amerika ve Avrupa'nın getto mahallerindeki suç dolu hayat tarzına özendiriliyoruz. Bu şarkıların kliplerine bakıldığında da ne amaca hizmet ettiği daha iyi anlaşılıyor. Ellerinde Kalaşnikoflu tipler, ceplerinde tomarla para ve arabalarla polisten kaçıyorlar ya da banka soyuyorlar. Böyle bir müzik türünün kime faydası olabilir ya da ne keyif verebilir" şeklinde konuştu.

İŞTE SUÇA TEŞVİK EDEN ŞARKI SÖZLERİ

Biliyorsun, düş bu

Senin ağzından dökülen dışkı

Cesaret sandığın şeyin adı kuşku,

Geberirken viskine ve kokainine sarıl

Bizle kapışamaz onlar tüy siklet

Kan revan her yer bitmez ki şiddet

Street credit notlarım hep yüksek

Aldık çeteyle sokaktan mezuniyet

Vururdum lüksüm olsa seni

Tek başıma başından

Hiç durma, karala, tırmala, hiç durma..

Duyuyorum la la la la la la la'

Koparmak etimden

Hepsinin planı bi' parça

Başladım inanmaya

Zira yeterince katlandım insanlara'

Her gün caddelerdedir madde bağımlısı

Aklı maddesindedir bilir nerde satıldığını

Bulur yeni şehre gitse tekrar eder hikayesi

Gelen giden farklı; değişmez, detay bir tanedir